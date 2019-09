LOTO 6/49. Numerele extrase joi 12 septembrie 2019. Anunț important făcut de Loterie

LOTO 6 din 49 din 12 septembrie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Loto 5 din 40 din 12 septembrie 2019.

Joker din 12 septembrie 2019.

Noroc

Super Noroc

Noroc Plus

LOTO. Joi, 12 septembrie, au loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 septembrie 2019, s-au inregistrat 20.816 castiguri, in valoare totala de 1.358.440,33 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,13 milioane lei (aproximativ 1,3 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 918.000 lei (aproximativ 194.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,50 milioane lei (peste 3,27 milioane euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 223.300 lei (peste 47.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 50.300 de lei (peste 10.600 de euro).

La tragerea Noroc de duminica, 8 septembrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 161.863,74 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 26-095 din Sighișoara, jud Mureș, fiind completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 și doua variante la Noroc.

Un alt jucător norocos a câștigat premiul de categoria I la Noroc Plus, în valoare de 88.166,10 lei. Biletul castigator a fost jucat la agentia 24-111 din Baia Mare și a fost completat cu doua variante la Joker și o varianta la Noroc Plus.

De asemenea, categoria a III-a de la Joker i-a adus un premiu in valoare de 47.352,32 lei unui jucător din București, ce si-a completat biletul loto cu doua variante la Joker, la agentia 71-058 din sectorul 1.