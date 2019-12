LOTO 6/49. Numerele extrase joi 19 decembrie 2019. Anunț important făcut de Loterie

LOTO 6 din 49 din 19 decembrie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Loto 5 din 40 din 19 decembrie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Joker din19 decembrie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Noroc Numerele, în curând pe Antena3.ro.

noroc-134018.html">Super Noroc Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Noroc Plus Numerele, în curând pe Antena3.ro.

LOTO. Joi, 19 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si noroc-134018.html">Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 15 decembrie, Loteria Romana a acordat 23.299 de castiguri in valoare totala de 2.161.416,48 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 21,50 milioane lei (aproximativ 4,5 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 2,14 milioane lei (peste 448.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 2,44 milioane de lei (peste 511.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 234.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 531.100 de lei (peste 111.100 de euro), iar la noroc-134018.html">Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 134.500 de lei (peste 28.100 de euro).

Loteria Romana iti schimba viata!

La Joker, la categoria a II-a s-au inregistrat 5 castiguri a cate 86.658,38 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Brasov, Craiova, Oradea si Piatra Neamt. Norocosul posesor al biletului jucat la agentia din Brasov a obtinut doua castiguri de categoria a II-a, doua de categoria a IV-a si patru de categoria a VI-a, biletul fiind completat, in total, cu 36 de variante si o varianta la Noroc Plus.

Tot la Joker, de data aceasta la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 128.851,81 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Pascani si a fost completat cu doua variante simple la Joker.