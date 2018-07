LOTO 6/49. Avem numerele trase joi 26 iulie 2018. ȘOC la Joker și anunț important la Loto 6/49

LOTO 6 din 49 din 26 iulie 2018: 6 12 44 27 4 30

Joker: 34 10 26 25 36 + 19

Loto 5 din 40: 14 23 30 32 20 34

Noroc. 4 7 8 7 3 4 7

Super Noroc: 9 8 5 0 8 7

Noroc Plus: 1 4 0 0 5 3

LOTO 6/49. Tragerile loto de duminica, 22 iulie, vor avea loc incepand cu ora 18:10 si vor fi transmise in direct, pe TVR1, in cadrul emisiunii „Lozul cel Mare”

Duminica, 22 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi Loteria Romana a acordat 24.162 de castiguri in valoare totala de 10.694.359,73 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: aprox. 20,42 milioane lei (peste 4,38 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

SUPLIMENTAR 500.000 LEI CATEGORIA I LOTO 6/49:

-250.000 de lei pentru Tragerea Loto 6/49 din 22 iulie

-250.000 de lei pentru Tragerea Loto 6/49 din 26 iulie

In urma castigarii premiului de categoria I la Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza cu cate 250.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din TRAGERILE LOTO 6/49 din 22 iulie si 26 iulie.

La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 429.700 de lei (peste 92.300 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 452.500 de lei (peste 97.200 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 205.000 lei (peste 44.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 359.600 de lei (peste 77.200 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 72.700 de lei (peste 15.600 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Loto 5/40 de joi, 19 iulie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 60.355,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 73-046 din sector 3, Bucuresti si a fost completat cu 7 numere la intreg (21 de variante). Pe langa premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obtinut si 10 castiguri de categoria a III-a, valoarea totala a castigului obtinut fiind de 62.867,50 lei.