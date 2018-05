LOTO. LOTO 6/49. Două câștiguri fantastice anunțate de Loteria Română

LOTO. La tragerea Joker de duminica, 6 mai, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 95.617,03 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la agentia 14-002 din Sfantu Gheorghe, jud. Covasna si, cel de-al doilea, la agentia 33-026 din Suceava.

Joi, 10 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 6 mai, Loteria Romana a acordat 24.627 de castiguri in valoare totala de 1.485.287,15 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,74 milioane lei (peste 4,24 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

TRAGERI SPECIALE LOTO 6/49 IN LUNA MAI !

In luna mai, pentru fiecare tragere Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu cate 50.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,1 milioane lei (peste 465.800 de euro). La Noroc, reportul cumulat este in valoare de peste 1,44 milioane lei (peste 309.200 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 216.700 de lei (peste 46.500 de euro)

La Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 18.000 lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA !