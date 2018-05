LOTO. Numerele extrase duminică, 6 mai, la Loto 6/49. Report colosal la Joker

LOTO 6/49: 35 16 25 9 23 49 LOTO 5/40: 35 4 28 11 19 15



Super Noroc: 2 5 9 3 4 7 Duminica, 6 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 3 mai, Loteria Romana a acordat 14.529 de castiguri in valoare totala de 1.251.804,26 lei. JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,70 milioane lei (peste 4,2 milioane de euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc. TRAGERI SPECIALE LOTO 6/49 IN LUNA MAI ! In luna mai, pentru fiecare tragere Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu cate 50.000 de lei. Joi, 19 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 15 aprilie, Loteria Romana a acordat 26.701 castiguri in valoare totala de 2.704.702,31 lei. JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,55 milioane lei (4,2 milioane de euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc. LOTERIA ROMANA SUPLIMENTEAZA FONDUL DE CASTIGURI AL CATEGORIEI I LA LOTO 6/49 CU 300.000 DE LEI Urmare a castigarii premiului de categoria I la Loto 6 /49 la tragerea de duminica, 15 aprilie, Loteria Romana suplimenteaza pentru tragerea de joi, 19 aprilie, fondul de castiguri al categoriei I al acestui joc cu suma de 300.000 lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,28 milioane lei (aproximativ 275.000 de euro). La categoria a II-a a jocului Joker se inregistreaza, de asemenea, un report in valoare de peste 838.700 de lei (aproximativ 180.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 134.000 de lei (aproximativ 29.000 de euro) La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 350.000 de lei (peste 75.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 2.800 de lei.

LOTO 6/49. Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de peste 295.000 de euro, a fost câştigat duminică, la o agenţie din Târgu Jiu.

LOTO 6/49. Biletul norocos a fost completat cu doar o variantă simplă la Loto 6/49, preţul acestuia fiind de numai 4,90 lei.

Premiul a fost câștigat de o femeie de 84 de ani, scrie gorj-domino.ro . Ea a mers la sediul agenției pentru a afla cum poate ridica premiul. Femeia nu are copii și a fost ajutată în ultimul timp de o strănepoată aflată la muncă în Marea Britanie.

Duminica, 15 aprilie, au loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 12 aprilie, Loteria Romana a acordat 13.014 de castiguri in valoare totala de 838.692,83 lei.

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,5 milioane lei (aproximativ 4,2 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 227.300 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,22 milioane lei (peste 262.300 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se iregistreaza, de asemenea, un report in valoare de peste 769.600 de lei (peste 165.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 119.200 de lei (peste 25.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 304.500 de lei (peste 65.300 de euro).

La tragerea SUPER NOROC de joi, 12 aprilie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 179.033,08 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 28-019 din Slatina si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

Joi, 12 aprilie, au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 aprilie, Loteria Romana a acordat 45.379 de castiguri in valoare totala de 10.234.573,41 lei.

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,5 milioane lei (peste 4,18 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

La Loto 6/49, la categoria I, in urma tragerilor de duminica, 8 aprilie, a ramas un report in valoare de aproximativ 900.000 lei (peste 192.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,2 milioane lei (peste 257.000 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se iregistreaza, de asemenea, un report in valoare de peste 724.000 de lei (peste 155.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 110.000 de lei (aproximativ 23.500 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 276.000 de lei (aproximativ 60.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de aproape 177.000 de lei (aproximativ 38.000 de euro).

Va reamintim ca duminica, 8 aprilie 2018, la Tragerea Principala a jocului Loto 6/49, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 6.613.179,07 lei (peste 1,4 milioane de euro).

Duminică, 8 aprilie 2018, la Tragerile Speciale Loto ale Sărbătorilor de Paşti, la Tragerea Principala a jocului Loto 6/49, s-a câştigat premiul de la categoria I, în valoare de 6.613.179,07 lei (peste 1,4 milioane de euro).

