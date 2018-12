LOTO. Tragerile speciale ale Crăciunului la LOTO 6 din 49, Loto 5 din 40, Joker, Noroc, Super Noroc. Numere incredibile

LOTO. LOTO 6 din 49 Duminica, 23 decembrie 2018, vor avea loc Tragerile Loto Speciale ale Craciunului, pentru care Loteria Romana va suplimenta fondurile de castiguri la categoria I, dupa cum urmeaza: 100.000 lei la Loto 6/49, 75.000 lei la Joker si 50.000 lei la Loto 5/40!

LOTO. LOTO 6 din 49 La ultimele trageri loto, de joi, 20 decembrie 2018, Loteria Română a acordat peste 10.400 de castiguri în valoare totală de aproximativ 740.000 lei.

LOTO. LOTO 6 din 49 La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 2 milioane lei(aproximativ 430.000 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,48 milioane lei (peste 318.000 de euro).

LOTO. LOTO 6 din 49 La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 3,21 milioane lei (aproximativ 690.000 de euro) în timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 85.000 de lei (pste 18.000 lei).

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 870.000 lei (peste 186.700 de euro), iar la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 190.000 de lei (aproximativ 41.000 de euro).

LOTO. LOTO 6 din 49 LOTERIA PASIVA A CRĂCIUNULUI

LOTO. LOTO 6 din 49 În cadrul Tragerilor Loto Speciale ale Crăciunului de duminica, 23 decembrie 2018, vor fi desemnate seriile biletelor câștigătoare ale jocului de loterie pasivă dedicată Craciunului. Reamintim că sunt puse in joc 10 câștiguri a câte 10.000 de lei fiecare și 250 de câștiguri a câte 1000 de lei fiecare.

LOTO. LOTO 6 din 49 Biletele de participare pentru jocul de loterie pasivă dedicată Craciunului mai pot fi achiziționat astăzi și mâine, din toate agențiile loto.

LOTO. LOTO 6 din 49 LOTERIA ROMÂNĂ ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚA!

LOTO. LOTO 6 din 49 La tragerea Loto 5/40 de joi, 20 decembrie 2018, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 125.656,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 75-028 din Bucuresti și a fost completat cu 24 de variante in combinata simpla pe fiecare zona de joc. Cu acelasi bilet, participantul a mai castigat si 5 castiguri de categoria a III-a, valoarea totala a premiului fiind de 127.300,55 lei. Biletul a costat doar 72,50 lei.