Draga Maria, pentru ca, din fericire, imi scrii ca nu ai trait niciodata o situatie de abuz, cauza aparitiei acestor imagini trebuie cautata dincolo de propria ta biografie. Este foarte posibil ca una din inaintasele tale (mama, bunica, o matusa – sau o alta ruda apropiata pe linie feminina) sa fi fost violata sau fi trait cu intensitate frica de viol. Pentru ca tiparele mental-emotionale foarte puternice, incarcate de multa teama si generatoare de imagini negative

extrem de sugestive, se pot transmite urmasilor. Merita sa faci o mica investigatie in randul persoanelor feminine din familia ta pentru a vedea daca aceste scene s-au petrecut vreodata. O consiliere la un specialist in psihologie transgenerationala te-ar putea ajuta foarte mult. Acesta disciplina din psihologie se ocupa exact cu acest tip de investigatii.

Daca descoperi in trecutul femeilor din familia ta o astfel de situatie nu inseamna ca esti predipsusa la o astfel de experienta, ci ca in timpul intimitatii cu sotul tau se reactiveaza un continut afectiv care a marcat puternic o persoana din familie (sau mai multe, pentru ca oamenii se atrag in familii si pe baza experientelor ontologice asemanatoare). In plus, aceste reziduuri emotionale nevindecate rezoneaza cu arhiva transgenerationala a partenerilor. Si daca ei au in istoria familiei, in mod similar, experiente de abuz suferit sau exercitat, cu atat mai mult imaginile unor scene de violenta sexuala se activeaza si apar ca imagini mentale insotite de stari emotionale. Persoana care traieste asa ceva si are dorinta, curiozitatea si rabdarea sa investigheze, poate vindeca aceste rani care se transmit pe linie de familie. Si in acest fel dispar atat din experienta persoanei cat si din campul energetic al familiei, ele nemaifiind trasmise urmasilor. Asta inseamna ca vindecarea nu va fi doar in beneficiul tau ci si in al altor femei din familia ta.

Si mai poate fi o explicatie, legata de data aceasta de colectivitate. Chiar daca in istoria familiei nu exista astfel de experiente, femeile, de-a lungul timpului au avut parte de multe abuzuri din cauza culturii patriarhale care considera barbatul ca autoritate in familei si colectivitate dandu-i dreptul de a dispune de partenera sa. In plus, tot trecutul omenirii a fost presarat cu conflicte si navaliri care au insamantat in femei teama de moarte si viol. Chiar in secolul trecut, in al doilea razboi mondial, femeile se temeau de soldatii sovietici recunoscuti pentru actele violentele la care se dedau. Strabunicile noastre isi ascundeau fetele de frica lor, le urateau cand ieseau din casa de teama ca ar putea atrage atentia. Feminitatea si frumusetea deveneau o amenintare si erau astfel inhibate.

Maria, supra-sensibilitatea ta s-a activat in acest moment si asta inseamna ca poti contribui la vindecarea acestei dureri din mentalul colectiv.

Nu e deloc curios ca multe femei acuza stari asemanatoare de aceea psihologii s-au

Nu e deloc curios ca multe femei acuza stari asemanatoare de aceea psihologii s-au aplecat serios asurpa acestei probleme feminismul este una din riposte la adresa suferintei resimtite de femei din partea barbatilor, de-a lungul istoriei. Psihoterapeutii organizeaza tabere pentru femei unde teama ancestrala de abuz si viol este vindecata. Si la noi s-au facut astfel de tabere si vei gasi informatii pe internet.

tabara-sense-tabara-de-psihologie-si-dezvoltare-pentru-femei/

Succes!

Camelia Patrascanu, astrolog, psiholog, consilier dezvoltare personala