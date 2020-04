Marcel Vela, referitor la măsura suspendării exportului de cereale: Îi asigur pe români că avem grâu suficient pentru perioada următoare

Marcel Vela a spus că există în alineatul 2 "o prevedere care rezultă din această concluzie, în sensul că se pune o condiție pentru cei care exportă în UE. Trebuie să dovedească faptul că de acolo, de unde ajunge exportul respectiv în UE, nu îl exportă către state terțe. Pentru că ar putea, spre exemplu, cineva de la Constanța să ducă grâul în UE și de acolo în Dubai. În alineatul 2 explică faptul că doar în condiția că se garantează de către statul de destinație că produsul respectiv, fie că e o zonă de industrie alimentară care face produse finite, fie că e un export de cereale, acesta rămâne în interiorul UE. Importatorul din statul în care are desinația acest export confirmă că este pentru consum intern. Există un acord vamal la nivelul UE, există mai multe soluții de verificare încrucișată și nu poate fi încălcat acest acord".

"Eu, aseară, când am prezentat ordonanța, nu am citit exact ce e în Monitorul Oficial, fiindcă ar fi durat prea mult. Am punctat doar anumite articole. Sunt unele de care nici nu mi-am adus aminte la momentul potrivit. Autoritățile locale sunt obligate, pentru medici, atunci când le asigură cazarea la un hotel, să le asigure și trei mese pe zi și apă. Eu am explicat aseară ce prevede Ordonanța nr. 8 și am spus că în Monitorul Oficial vor fi toate detaliile".

Vreau să vă spun că suntem preocupați de securitatea alimentară a românilor. Am făcut acest prim pas prin care am interzis exporturile către state terțe. Cu siguranță vom verifica tot traseul fiecărui export și vom lua o decizie ulterioară, dacă nu se respectă ceea ce prevede Ordonanța nr. 8. Vreau să-i asigur pe români că nu suntem în situația în care să oprim de tot exportul, că nu am avea grâu, că se termină în luna iunie. Avem grâu și în rezervele de stat și la agenți economici. Măsura de a interzice exporturile este una de prevenție. Oricum, ceea ce avem în rezervă și la societățile private ne asigură consumul pentru perioada următoare".

"Sunt de acord să mi se reducă salariul și să lucrez în șomaj tehnic"

Marcel Vela a declarat că este de acord să i se reducă salariul și să lucreze în șomaj tehnic, dar că angajații din MAI nu trebuie să se teamă că vor ajunge în această situație fiindcă în cazul lor nu se pune problema.

Ministrul de Interne a a spus că MAI are capacitatea de a mai angaja și alte persoane pe o perioadă de șase luni. Până a ajunge în acea situație, însă, au fost luate alte măsuri, și anume aproximativ 2.000 de angajați care lucrau în birouri au fost trimiși pe teren.

"Eu, fiind demnitar, politician care trece vremelnic prin această funcție, sunt de acord să mi se reducă salariul și să lucrez în șomaj tehnic. Indiferent cum se face, eu tot la Minister stau 24 din 24. Eu chiar sunt de partea oricărei idei care dă și un mesaj de solidoritate, dar și de sacrifiu în clipe grele. Cei care lucrează în interiorul MAI, mă refer la jandarmi, la polițiști, la cei pe care îi vedeți pe stradă în prima linie, cu siguranță nu vor fi afectați de acest lucru. Avem capacitatea să mai aducem în sistem, dacă mai avem nevoie de forțe putem să angajăm pe o perioadă de șase luni. Nu am ajuns încă în această situație. Am coborât circa 2.000 de angajați ai Ministerului în stradă din birouri, din toată țara. O a doua metodă ar fi de a veni din corpul rezerviștilor, alături de cei care sunt în operativ, fie voluntari, fie să-i încadrăm".

-despre aglomerația de la Aeroportul Cluj

"Facem o anchetă să vedem cum au venit cei din Suceava spre Sibiu și spre Cluj. Erau din zone carantinate. Dosarul deschis e legat de faptul că aveau interdicție, în baza Ordonanței, de a ieși pe alte drumuri decât cele publice. Noi avem filtre pe drumurile publice, județene, comunale, naționale și europene. Nu avem dispozitiv, ca la graniță, ca să vedem dacă intră migranții în țară, într-un perimetru așa mare care să carantineze așa de multe localități pentru a vedea să nu treacă cineva pe un drum agricol sau pe câmp. Avem deja de la Suceava cetățeni care au fost întorși din drum și sunt în anchetă și analiză. Există suficiente informații primare pentru a demara o anchetă, în urma căreia să găsim traseul sau derularea acțiunilor. S-au demarat anchete și se fac dosare penale. Totul e sub control".

-situația României în acest moment.

"În luna februarie, noi eram la același nivel cu Spania. Acum, în Spania sunt mii de decese, iar în România sunt sub 300 de decese. Majoritatea cetățenilor care au decedat au mai avut și alte boli. În alte state, care au avut la început măsuri aplicate, ca și noi, sunt la mii de decese. Asta înseamnă că măsurile luate de noi pentru a proteja populația au fost bune. Ce se măsoară în realitatea cotidiană, în afara zidurilor, este necazul, drama, decesul. Că stăm în case, izolați, că ne îmbolnăvim și ne vindecăm, aceste lucruri sunt mai ușor de suportat. Orice deces este pentru noi o dramă, ca oameni, ca națiune. Dar, dacă ne comparăm cu alte state în care sunt mii de decese, cred că noi am gestionat bine".

"Ca să răspund și personelor de vârsta a 3-a, care sunt nemulțumite, vreau să le prezint public scuze pentru că sunt supărați că stau acasă. Dar le spun că am luat această decizie, împreună cu colegii, nu de drag sau că am vrut noi să fim mai categorici. Am luat aceste decizii la recomandarea specialiștilor, epidemiologi, infecționiști, medici, profesioniști, care ne-au explicat că sunt cea mai vulnerabilă categorie de vârstă. Îi rog să înțeleagă că măsura pe care am luat-o, să stea mai mult la domiciliu, am luat-o pentru că îi iubim și vrem să ne bucurăm mai mult unii de alții".

"Tot sperăm ca, la un moment dat, la jumătatea lunii mai, virusul să nu mai fie atât de agresiv și să se răspândească atât de mult. În următoarea lună, probabil, vom înregistra o creștere a celor care sunt pozitivi și chiar și decesele vor fi mai multe, dar după luna mai, din ce am discutat cu specialiștii, vom fi în situația ca măsurile să fie mai relaxate, vom avea și alte metode de a ne apăra. Până atunci, vom merge și pe varianta profesionistă de a face teste în masă. Important e să respectăm măsurile izolării pentru ca luna mai să ne găsească în siguranță".

Marcel Vela, referitor la măsura suspendării exportului de cereale: Îi asigur pe români că avem grâu suficient pentru perioada următoare