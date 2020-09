Mare atenție! Pâinea neambalată, contaminată cu COVID

Același studiu arată că virusul poate rămâne și pe ambalaj, însă nu a fost decoperit și la interiorul ambalajului, pe surpafața pâinii. Autoritățile ar trebui să ia măsuri având în vedere că mai bine de jumătate din cantitatea de pâine din țară este neambalată. Cercetătorii susțin că aceste descoperiri ar putea să facă autoritățile să ia măsuri urgente când vine vorba de securitatea alimentară.

”Noi, românii, avem o meteahnă de a pune mâna pe pâine, așa cu mâna goală! Și după ne răzgândim”

"Painea neambalata ar trebui sa se vanda ambalata sau in mod asistat de un vanzator care sa aiba manusi si toate celelalte echipamente de protectie (si care sa ii puna omului paine intr-o punga - n.red.). Noi, romanii, avem si o meteahna de a pune mana pe paine, asa cu mana goala! Si dupa ne razgandim. Luam alta paine. Luam o chifla. Luam o bagheta. Si asa mai departe... Dupa parerea mea, fie se va vinde ambalat totul, fie - daca nu se poate vinde ambalat - sa se vanda asistat de o persoana. Asta, la sectorul de bake off (unde exista paine proaspata, care nu a fost ambalata deja de producator - n.red.) unde ar fi mai bine sa fie infoliat, in tipla sau in orice alta forma, in asa in fel incat mana mea, a consumatorului, sa nu ajunga in contact direct cu alimentul, fara manusa", a spunea Paul Anghel, directorul executiv al ANPC, la începutul pandemiei.