Marian Godină, dezvăluiri după scandalul tragediei din Caracal, acolo unde Alexandra Măceșeanu ar fi fost măcelărită de un mecanic

Celebrul polițist brașovean Marian Godină a comentat circumstanțele în care au intervenit polițiștii în cazul tragic de la Caracal.

"Nu am date oficiale despre cazul de la Caracal, știu cam ce știți si voi, dar încerc să disting minciunile de realitate și să înțeleg ce a fost acolo. Aș băga mâna în foc că acel procuror nu a intrat în casă, neavând certitudinea că adresa e corectă și fiind încremenit de teama răspunderii. Lașitatea în formă pură, boala noastră, cea care dispare subit în spatele tastaturilor. Sunt sigur că și-a zis să aștepte mandatul cu ora 6, tocmai ca răspunderea să nu pice pe el. „Să fie acoperit de hârtii” cum se zice prin popor.



De asemenea, exclud varianta, și orice om rațional ar trebui să facă asta, că în timp ce se auzeau țipetele fetei din casă, polițiștii așteptau la poartă să se facă ora 6. Serios acum, cât de naiv să fii să crezi așa ceva?



Mă întreba cineva ce făceam dacă eram acolo cu un procuror și îmi zicea să nu intru până la 6. Nu ar fi ușor să fac pe viteazul și să spun acum de pe margine că eu aș fi intrat oricum? Poate că i-aș fi dat și o palmă procurorului ca să se dea la o parte? Exclus.



Aș fi făcut asta doar dacă s-ar fi auzit țipete din casă. Asta ar fi făcut și cei care erau acolo, nu am niciun dubiu. Oameni buni, orice polițist, cât ar fi de idiot, ar intra într-o casă din care se aud țipete în condițiile astea, mai ales că are lege care îl acoperă. Ba mai mult, ar fi intrat chiar dacă nu era o lege care să-i dea dreptul ăsta.



Nu vă bucurați de demisii și demiteri. E praf în ochi, lucrurile nu se vor schimba prea curând.



Și nu uitați: societatea are exact instituțiile pe care le merită, cu oameni proveniți din rândurile ei. Tot societatea e cea care se bucură când un deștept vrea să interzică radarele, cea care a stat pasivă la măcelărirea legilor, cea care acceptă să fie condusă de agramați și cea care tace resemnată atunci când plătește bilet pentru un concert, în timp ce privilegiații se uită moca. Îmi pare rău că, din postura în care sunt, nu pot face mai mult decât să scriu, dar totuși decontez de fiecare dată incompetența Poliției Române", a scris Marian Godină pe blog.