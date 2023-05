Mărturia exclusivă a Andreei Hristu, actrița bătută în Parcul Cișmigiu: "Este cutremurător și revoltător"

Invitată în cadrul emisiunii News Magazine, de la Antena 3 CNN, actrița Andreea Hristu a povestit, în exclusivitate, despre incidentul nefericit din parcul Cișmigiu, unde a bătută de un cerșetor fără ca martorii să intervină.

Andreea Hristu regretă incidentul care s-a întâmplat și a explicat că discuția poate fi abordată din două perspective: intervenția autorităților și rolul societății civile.

"În primul rând, intervenția autorităților și în al doilea rând, societatea civilă.

În ceea ce privește intervenția autorităților, cred că este foarte important să înțelegem cât de esențială este prevenția, intervenția și sancțiunea pe care autoritățile le pot aplica pentru a preveni aceste incidente.

În cazul meu, poliția a intervenit rapid, l-au și prins pe agresor și a fost dus la secție. Dar nu asta se întâmplă tot timpul.

Trăim într-o țară liberă și individul este liber să-și spună punctul de vedere. Cu siguranță organele abilitate vor decide și vor face dreptate", a spus Andreea Hristu la Antena 3 CNN.

După ce agresorul a părăsit locul incidentului, Andreea Hristu a observat că a intrat în contact cu alte două fete din apropiere.

"Individul a rămas în parc și sub ochii mei a intrat în legătură cu alte două fete care erau pe marginea lacului, moment în care am sunat pentru a doua oară la 112 și am urgentat venirea echipajului de poliție.

Eu am sunat la 112 în urma unei agresiuni verbale, care ea însăși este o agresiune.

Nu este normal, chiar dacă ne întâlnim cu un asemenea comportament din ce în ce mai des în jurul nostru.

Eu eram pe bancă, individul a intrat în vorbă cu mine, iar în momentul în care a devenit agresiv verbal, l-am rugat să plece, am ridicat tonul și am sunat la 112 pentru a semnala această agresiune verbală pentru că în jurul meu nu era cineva abilitat să o facă. Moment în care a devenit violent.

Pe mine, pentru faptul că a îndrăznit să mă agreseze fizic m-a pus într-o stare de șoc, moment în care eu nu am mai putut reacționa și doar m-am apărat la agresiunea lui și ulterior la lovirea directă cu propria mea plasă de cărți.

Este cutremurător și revoltător", a mai spus actrița Andreea Hristu.