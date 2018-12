Andreea Marin s-a dezbrăcat de haine şi a pozat goală la vârsta de 43 de ani FOTO

Andreea Marin şochează pe toată lumea cu o fotografie postată pe contul personal de Instagram. Diva tv a pozat într-o postură cu care lumea nu era obişnuită, mult mai îndrăzneaţă decât imaginile pe care le împărtăşeşte de obicei.

Andreea Marin apare goală în cadă, cu un prosop în cap. Fireşte, fotografia nu arată nimic indecent, dar asta nu a părut să-i deranjeze pe cei peste 5.000 de fani care au dat like imaginii.

"Sa ne ocupam de noi insine, sa ne iubim, sa ne amintim ca meritam sa simtim liniste si echilibru - toate acestea au devenit un lux. Mult prea rar, o femeie se pretuieste pe sine. Are grija de toti ceilalti, de responsabilitati, de obligatii si uita de sine , cat mai des cu putinta - zi de zi. Daca meseria nu m-ar obliga sa ma uit in oglinda, sa fac miscare, probabil ca as amana aceste lucruri nepermis de des, in favoarea celor ce " trebuie facute", sunt convinsa ca asa ar fi. Si nu o spun cu mandrie. Uitam adesea ca suntem Femei. Uitam sa avem grija de noi - minte, trup si suflet. Maine implinesc 44 de ani. Am avut un an atat de plin, incat abia reuseam sa respir uneori, alergand mereu, chiar si in weekend. Nu ma plang, imi place ce fac. Dar dezechilibrul nu e bun, in nicio circumstanta. Azi am decis sa fac ceea ce rar se intampla: sa-mi iau o zi libera. Asta adeseori inseamna sa folosesc timpul pentru cei dragi, pentru casa, gradina, indeletniciri amanate... dar iar uit de mine. Azi e ziua in care nu fac nimic altceva. Relaxarea, intoarcerea catre mine, grija fata de mine, dialogul interior, eu cu mine, o carte buna, un pranz delicios, frumosul privit cu atentie, calm, cum se cuvine, cat sa il simt curgand in mine... toate aceste nu inseamna egoism. Inseamna ca meritam sa spunem cu glas tare uneori : " azi e despre mine". Macar din cand in cand. Si, intr-o singura zi din acest an, va voi spune " Somn usor!" in miezul zilei. Pentru ca inainte sa urc in avion plecand catre casa, imi voi darui ...un pui de somn! ?", a scris Andreea Marin, pe Facebook.