CÂȘTIGĂTOR FINALA CHEFI LA CUȚITE. Cine a câștigat showul CHEFI LA CUȚITE SEZONUL ȘASE

Silviu Nedelea, cel care era dat câștigător de mult timp al showului Chef la Cuțite, a fost eliminat înainte de finală, pierzându-și locul în fața lui Andrei Balasz. Maria Burlacu, Mihai Munteanu, alias Munti, și Andrei Balasz sunt cei trei mari finaliști ai concursului Chefi la cuțite.

Primele două probe din semifinala sezonului 6 de la "Chefi la cuțite" au restrâns rândurile la bancul de lucru, după o seară plină de emoție și tensiune. În urma testelor de luni, cinci concurenți au ieșit din competiție, iar pentru prima dată în șase sezoane, chef Florin Dumitrescu a rămas fără nicio șansă la titlu, căci bucătarii săi nu s-au calificat în cea de-a treia probă. Cel de-al șaselea sezon al emisiunii „Chefi la cuţite", de la Antena 1, a ajuns la actul final, iar marți, 22 ianuarie, de la ora 20:00, telespectatorii Antena 1 vor afla care sunt cei trei bucătari care care se califică în cursa către premiul de 30.000 de euro, cât și numele marelui câștigător al sezonului șase la CHEFI LA CUȚITE.



Silviu Nedelea și Munti, din echipa albastră a lui Sorin Bontea, alături de Maria Burlacu, Cătălin Bădici și Andrei Balasz, din trupa de bucătari cu tunici galbene, condusă de chef Cătălin Scărlătescu, sunt cei cinci candidați care au intrat cu multe speranțe în cea de-a treia probă a semifinalei, al cărei verdict telespectatorii îl vor afla diseară, de la 20:00, pe Antena 1.



Ediția semifinalei „Chefi la cuțite",difuzată luni seară, s-a clasat ca lider de piață pe toate categoriile de public și a înregistrat cifre record. Cel mai iubit show culinar a înregistrat un record de audientă la nivelul cotei de piață pe toate target-urile, iar la nivelul întregii populații a țării, dar și la orașe, un record de audiență și la nivelul rating-ului.



În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 19.59-23.12, show-ul a condus detașat topul audiențelor. Așa se face că la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, Antena 1 a fost lider cu o medie de 11,9 puncte de rating și 30,5 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 8.1 puncte de rating și 20,6 % cota de piață. La orașe, emisiunea a fost lider detașat cu o medie de 11,3 puncte de rating și 23,6 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 7,5 puncte de rating și 15,6 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării, show-ul a fost lider cu o audiență medie de 11,3 puncte de rating și 23,1 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 8,3 puncte de rating și 17 % cota de piață. Peste 2.510.000 de telespectatori la nivel național urmăreau aseară lupta culinară pentru calificarea în etapa finală, în minutul de maximă audiență de la 21:10.



Antena 1 a fost lider de audiență şi în Prime Time, pe toate categoriile de public. Astfel, în intervalul 19.00-23.00, Antena 1 a înregistrat la nivelul publicului comercial din mediul urban cuprins între 18-49 de ani o audiență medie de 10.8 puncte de rating și 27,9% cotă de piață, în timp ce Pro Tv se situa pe poziția secundă cu 9 puncte de rating și 23,3% cotă de piață. La orașe, postul de televiziune a fost lider cu o medie de 10.5 puncte de rating și 21,9 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 8,7 puncte de rating și 18,2 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 11 puncte de rating și 22 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 9,6 puncte de rating și 19,1% cota de piață.



Prima probă a semifinalei, difuzată aseară de Antena 1, a fost una a tehnicii, iar bucătarii au avut de pregătit spume, ce au completat perfect dish-ul fiecăruia. Fie că ales piureuri, pentru main-course, sau mousse-uri și rețete dulci, cei zece concurenți care au ajuns până în penultima ediție a show-ului s-au întrecut pe sine la bancul de lucru. Farfuriile au fost jurizate de cei mai temuți invitați, foști concurenți ai show-ului, iar câștigătorul Bogdan Vandici, alături de colegii săi, au dat verdictul în ceea ce privește prima provocare a semifinalei: "Sunt puțin nostalgic, dar totodată încerc să îmi stăpânesc emoțiile și să fiu obiectiv.", a declarat câștigătorul din sezonul cinci. Pentru prima dată în acest concurs, Maria Burlacu, din echipa galbenă, a reușit să obțină punctajul maxim cu preparatul său, un desert votat cu 5 puncte de fiecare jurat, și a marcat astfel o premieră în semifinala sezonului șase. La polul opus, cele mai mici punctaje au fost obținute de Ana Maria Crudu, din echipa lui chef Scărlătescu, alături de Sorin Stan și Valentin Dumitrescu, din echipa condusă de chef Bontea. Cei trei au părăsit competiția cu doar două probe înainte de marea finală: "Nu am înțeles de ce. Ei au făcut farfurii bune până acum. Am rămas blocat.", a mărturisit mentorul echipei albastre.



Așadar, cea de-a doua provocare a semifinalei, difuzată aseară de Antena 1, a readus în bucătăria "Chefi la cuțite" doar șapte bucătari. Chefii Sorin Bontea și Florin Dumitrescu s-au bazat pe talentul concurenților rămași în competiție, Munti și Silviu, respectiv Nela și Smiley, în vreme ce chef Cătălin Scărlătescu s-a bucurat de avantajul numeric, avându-i alături pe Andrei Balasz, Cătălin Bădici și Maria Burlacu. Chiar înainte ca Gina să dea startul celui de-al doilea test al semifinalei, bucătarii au primit mesaje de încurajare de la familii, imbolduri de luptă ce i-au încărcat cu energie, fără să știe că cei dragi aveau să le jurizeze farfuriile. Tema brunch-ului a ridicat multe semne de întrebare la bancul de lucru, însă bucătarii nu s-au lăsat copleșiți de emoții, motiv pentru care preparatele au demonstrat că nivelul competiției este unul foarte ridicat.



Ultimul verdict al serii a adus în platou lacrimi de bucurie, dar și dezamăgire în tabăra echipei roșii, căci cei doi concurenți din echipa lui chef Dumitrescu au fost eliminați. Așadar, pentru prima dată în acest concurs, chef Florin rămâne fără șanse la titlu.: "Mă simt foarte ciudat. Trec printr-o stare prin care nu am trecut niciodată. Din momentul asta, pentru mine. sezonul șase s-a încheiat. Îmi pot asuma doar un rol de arbitru de acum.", a mărturisit acesta.



Munti și Silviu Nedelea, din echipa albastră a lui chef Bontea, alături de Maria Burlacu, Cătălin Bădici și Andrei Balasz, din echipa galbenă a lui chef Scărlătescu, sunt cei cinci bucătari care au intrat aseară în ultimul test al semifinalei. Cei cinci bucătari sunt doar la un pas de marea finală, tocmai de aceea sunt gata să demonstreze că au sarea și piperul necesare pentru a face spectacol în farfurie cu un "signature dish", un preparat ce îi reprezintă.



