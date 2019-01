CÂȘTIGĂTOR FINALA CHEFI LA CUȚITE SEZONUL 6. Anunț de ultimă oră după finala CHEFI LA CUȚITE

CÂȘTIGĂTOR FINALA CHEFI LA CUȚITE SEZONUL 6. Emoțiile și tensiunea au atins cote maxime, în finala celui de-al șaselea sezon ”Chefi la cuțite”, difuzată marți seară de Antena 1. Farfurii spectaculoase, jurați de seamă, și o luptă crâncenă între cei mai buni bucătari rămași în cursa de anul acesta, toate au făcut parte din peisajul unei ultime ediții ce a strălucit, în cele din urmă, în culoarea albastră. Bucurie fără margini în tabăra lui chef Sorin Bontea, căci Munti - Mihai Munteanu, singurul său reprezentant din finală, şi-a adjudecat trofeul și premiul de 30.000 de euro.



Finala „Chefi la cuțite",difuzată asearã, s-a clasat ca lider de piață pe toate categoriile de public și a înregistrat cifre record de audientă în acest sezon. Cel mai iubit show culinar a înregistrat un record de audientă la nivelul cotei de piață, cât şi la nivelul ratingului, pe toate target-urile.

În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 19.59-23.06, show-ul a condus detașat topul audiențelor. Așa se face că la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, Antena 1 a fost lider cu o medie de 13.1 puncte de rating și 33,5 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 9.5 puncte de rating și 24.3 % cota de piață. La orașe, emisiunea a fost lider detașat cu o medie de 11,7 puncte de rating și 24,6 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 7.8 puncte de rating și 16.4 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării, show-ul a fost lider cu o audiență medie de 11.5 puncte de rating și 23.4 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 8.5 puncte de rating și 17.2% cota de piață.

În minutul de aur, 22:13, Antena 1 a înregistrat asearã la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, 40.9% cotã de piaţã şi 15.8% puncte de rating, în vreme ce principalul competitor, Pro TV, înregistra atunci doar 19.5% cotã de piaţa şi 7.5% rating.

Antena 1 a fost lider de audiență şi în Prime Time, pe toate categoriile de public. Astfel, în intervalul 19.00-23.00, Antena 1 a înregistrat la nivelul publicului comercial din mediul urban cuprins între 18-49 de ani o audiență medie de 11.6 puncte de rating și 30.5% cotă de piață, în timp ce Pro Tv se situa pe poziția secundă cu 10.1 puncte de rating și 26.6% cotă de piață. La orașe, postul de televiziune a fost lider cu o medie de 10.7 puncte de rating și 22.7 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 8.7 puncte de rating și 18.6 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 10.8 puncte de rating și 21.8% cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 9.5 puncte de rating și 19,1% cota de piață.

Marți seară, Cătălin Bădici și Silviu Nedelea au fost la un singur pas de a lupta în cea mai importantă etapă a concursului, dar au părăsit show-ul în ultima probă a semifinalei. Astfel, finala a adus față în față trei bucătari extrem de talentați- unul din echipa albastră, condusă de chef Sorin Bontea și doi din echipa galbenă, a lui chef Cătălin Scărlătescu.

Mihai Munteanu, Andrei Balazs și Maria Burlacu, singurul cuțit de aur rămas în competiție, dar și singura femeie bucătar din finală, au fost cei ce au intrat într-o ultimă provocare culinară, o ultimă luptă spre marele premiu al sezonului șase. O finală între tunicile galbene și albastre i-a reunit în bucătărie și pe foștii concurenți eliminați până acum, care au avut rolul de a-i ajuta pe cei trei finaliști. Farfurii spectaculoase, de fine-dining, un juriu format din oameni de calibru, cu renume în gastronomie și emoții copleșitoare, toate s-au aflat printre ingredientele ediției finale ale sezonului șase. După o probă de gătit de trei ore și jumătate, timp în care toți concurenții au lucrat cot la cot pentru marele titlu, verdictul serii, dat de Gina Pistol, a adus multă bucurie în platou. Cu ochii înlăcrimați, Munti, bucătarul lui chef Sorin Bontea, a primit vestea cea mare: el este câștigătorul celui de-al șaselea sezon și al premiului de 30.000 de euro. "Încă nu îmi vine să cred că am câștigat! Chefi la cuțite a fost o experiență incredibilă, care m-a trecut prin toate stările. De la fericire, la agonie, de la dezamăgire..la multe speranțe. Nu mă așteptam să ajung atât de departe, am luat competiția pas cu pas și mi-am demonstrat mie, în primul rând, că totul este posibil. De ce am obținut eu titlul? Cred că așa a vrut Dumnezeu.", a declarat câștigătorul.

După două sezoane în care nu a sperat la titlu, chef Cătălin a fost la un singur pas de a obține victoria, însă nici în acest an, finala nu a strălucit în culoarea sa: "Dacă Munti a putut să facă față celor doi concurenți ai mei, înseamnă că a gătit. Îți mulțumesc că te-am cunoscut, și sunt sigur că fără voi trei, Andrei, Maria și Munti, bucătăria și gastronomia românească nu ar fi atât de împlinită. Acest sezon ne-a ridicat mingea sus, sus de tot.", a declarat chef Cătălin Scărlătescu, emoționat, la finalul serii. De asemenea, mentorul echipei galbene a mărturisit și care sunt planurile sale pentru următorul sezon "Chefi la cuțite": "În seara asta am fost la mustață..să duc cea mai talentată lady-chef acolo sus! În sezonul șapte, vreau să câștig cu o lady-chef, țara aceasta are nevoie de așa ceva!".