Chefi la cuțite. Nervi și presiune în ediția de marți

Cea de-a doua confruntare „Chefi la cuțite” care va avea loc marți de la 20.00 aduce cele trei echipe față în față cu o altă probă dificilă, în care chef Bontea va deține un mic avantaj. Având în vedere că bucătarii cu tunici verzi și-au adjudecat prima confruntare pe echipe, mentorul lor va stabili ingredientele impuse ale fiecărei echipe după ridicarea cloșurilor, căci tragerea la sorți va fi înlocuită de avantajul câștigătorului fiecărei ediții anterioare. Așadar, în această seară, strategiile chefilor vor lua contur, iar Sorin Bontea se va afla în poziția specială de a-i ajuta, sau a-i pune în încurcătură pe prietenii săi rivali: Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

În această seară, echipa albastră a ștrumfilor jedi va intra în luptă în minoritate, fără Julius Gutierrez, în vreme ce bucătarii cu tunici galbene și verzi sunt deciși să își păstreze formula completă. Tematica probei îi va lua prin surprindere atât pe concurenți, cât și pe chefi: „Știți vorba aia…de ce îți e frică nu scapi? Noi nu am scăpat!”, afirmă chef Bontea. În plus, cea de-a doua confruntare complică jocul culinar, pentru că din cele trei ingrediente ce se ascund sub cloșuri, concurenții vor putea folosi doar unul singur, fără să includă și restul categoriilor în preparatul lor. Așadar, proba limitează opțiunile bucătarilor, dar îi împinge să pună pe bandă farfurii savuroase, creative, întregite de un plating impecabil.

Nici cei care vor sta la masa jurizării în această seară nu vor fi ușor de impresionat, căci cei 12 degustători fac parte dintr-o categorie aparte. Cei care vor da verdictul în cea de-a doua confruntare pe echipe sunt influenceri, cei care fac trend-urile în social media. Au gusturi rafinate, o opinie tranșantă și pun mare preț pe aspectul final al farfuriilor. Tocmai de aceea, cei 17 bucătari rămași în competiție trebuie să își folosească toate resursele de imaginație, să fie atenți la cele mai mici detalii, chiar dacă nervii și presiunea confruntării vor transforma totul într-o adevărată luptă „la cuțite”. Au rămas doar 17 bucătari în competiție, dar în seara aceasta verdictul influencerilor va trimite la duel două echipe care se vor întrece la bancul de lucru pentru a-și păstra tunica. Ce vor avea de gătit concurenții, care va fi culoarea câștigătoare și cine va părăsi „Chefi la cuțite” la finalul serii, telespectatorii pot vedea de la 20:00, pe Antena 1