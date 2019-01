CHEFI LA CUȚITE. Probleme mari pentru chef Florin Dumitrescu după ediția de marți seara

CHEFI LA CUȚITE. Cea de-a șasea confruntare a show-ului culinar “Chefi la cuțite” a fost marți seară lider incontestabil de audiență, pe toate segmente de public. Emisiunea prezentată de Gina Pistol a adunat în fața micilor ecrane 2.216.000 de telespectatori din toată țara, în minutul de maximă audiență, de la ora 22:34.



Așadar, marți seară, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune la nivelul publicului din mediul comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, și a obținut pe perioada difuzării emisiunii, 19:59 – 22:56, o audiență medie de 11,5 puncte de rating și 28,5% cota de piață, urmată de Pro TV, cu 8,5 puncte de rating și 21% cota de piață și Kanal D, cu 2,9 puncte de rating și 7,2% cota de piață. Antena 1, cu “Chefi la cuțite”, rămâne cel mai urmărit post de televiziune și la nivelul publicului de la orașe, cu o audiență medie de 10,4 puncte de rating și o cotă de piață de 21,4%, în timp ce următorul clasat, Pro Tv, înregistra 7,8 puncte de rating și o cotă de piață de16,1%. Clasamentul se păstrează și la nivelul publicului din toată țara, unde Antena 1 înregistrează 10,3 puncte de rating și 20,3% cota de piață, urmată fiind de Pro Tv, cu 9,2 puncte de rating și 18,2% cota de piață.



CHEFI LA CUȚITE De asemenea, Antena 1 a fost lider de audiență în intervalul cel mai vizionat al zilei, prime-time, situat între 19.00-23.00, atât la orașe, cât și la nivelul publicului comercial. În intervalul cuprins între 19.00-23.00, Antena 1 a înregistrat pe publicul comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, o medie de 10 puncte de rating și 25,9% cota de piață, urmată de Pro Tv, cu 9 puncte de rating și 23,2% cota de piață. La nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 se menține pe primul loc, cu o audiență medie de 9,3 puncte de rating și 19,6% cotă de piață, urmată de Pro Tv, cu 8,8 puncte de rating și 18,4% cotă de piață.



CHEFI LA CUȚITE A fost o ediție plină de tensiune, aseară, la “Chefi la cuțite”, în care cei trei chefi, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea și cei 13 concurenți din echipele lor au simțit din plin presiunea la bancurile de lucru. „Torturi festive” a fost tema primei probe, ofertantă și grea deopotrivă, ținând cont că majoritatea concurenților nu mai făcuseră tort niciodată. Preparatele speciale realizate de echipele roșie, galbenă și albastră, conduse de chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea, au fost jurizate de data aceasta de doamne drăguțe și pricepute, de profesie croitorese.

Două ore au avut la dispoziție concurenții să demonstreze că pot realiza torturi festive. Pentru că data trecută chef Florin Dumitrescu a câștigat confruntarea pe echipe, el a beneficiat de un un avantaj pentru această probă: 15 minute în plus la bancul de lucru, pentru concurenții săi. Și dacă echipa roșie a lui chef Dumitrescu a ales să facă un Croquembouche (o piramidă de gogoșele crocante umplute cu cremă de vanilie, prinse în caramel), echipa albastră a lui chef Bontea a mizat pe un tort cu ganache de ciocolată neagră și ciocolată albă învelit în marțipan, pe când echipa galbenă a lui chef Scărlătescu a optat pentru un tort cu mousse de ciocolată, foietină, macarons și ganache de ciocolată.



CHEFI LA CUȚITE Debutul probei a fost făcut cu stângul de echipa lui chef Dumitrescu, pentru că lui Marius Greab, unul dintre concurenții săi, i s-a făcut rău și a avut nevoie de ajutor medical. Din fericire, acesta a revenit la bancul de lucru după câteva minute, iar chef-ul concurenților cu șorțuri roșii a putut să continue această probă complicată cu echipa completă. Chef Scărlătescu a contat, la această probă, pe Maria Burlacu, “cuțitul său de aur” pe care o numește “regina-mamă” a echipei galbene, pe când chef Bontea s-a bazat pe Silviu Nedelea, “cuțitul de aur” care a propus blatul, crema, dar și elementele de decor pentru tortul echipei albastre.



CHEFI LA CUȚITE Cum miza acestei probe a fost una foarte mare, chefii și-au scos în joc amuletele, în lupta culinară de la bancul de lucru. Chef Bontea l-a blocat, cu ajutorul uneia dintre ele, pe Andrei Balasz, care pregătea decorul tortului pentru echipa galbenă, iar chef Dumitrescu l-a blocat la rândul său pe prietenul Silviu Nedelea, “cuțitul său de aur”, care acum face parte din echipa albastră a lui Sorin Bontea. Chef Bontea reacționează și folosește ultima amuletă de care dispune, anulând-o astfel pe cea a lui Dumitrescu, și astfel Silviu Nedelea rămâne la bancul de lucru. Chef Dumitrescu nu s-a oprit însă aici și a mai folosit o amuletă cu care, de data aceasta, îl blochează pe chef Scărlătescu pentru 20 de minute, timp în care acesta nu are voie să le dea indicații concurenților săi. “Ce-ați avut azi cu mine, colegii mei? Vă e frică de mine? Așa vă trebuie, să vă fie frică de mine!”, spune Scărlătescu, în timp ce urmărește proba de pe margine.



CHEFI LA CUȚITE “Pentru o mână de oameni care nu au mai făcut în viața lor așa ceva, astăzi toate cele trei echipe și-au dat doctoratul în desert”, spune chef Florin Dumitrescu, înainte ca invitatele speciale, talentatele doamne croitorese, să se așeze la masa degustării. În urma votului acestora, cel mai bun dintre torturi va fi declarat cel realizat de echipa galbenă, condusă de chef Scărlătescu. Astfel, în ciuda piedicilor pe care le-a avut pe parcursul probei, blocarea lui chef Scărlătescu și a lui Andrei Balasz, echipa galbenă reușește să câștige primul său battle din acest sezon.



„Nici nu știu să mă bucur. Cinci probe galbenii au trudit. Atât ne-a trebuit să câștigăm și noi o probă.”, spune chef Scărlătescu, echipa sa câștigând la o diferență de doar o farfurie de cea albastră a lui chef Bontea.

CHEFI LA CUȚITE Proba următoare i-a adus din nou la bancul de lucru pe cei opt concurenți care formează echipele albastră și roșie, de data aceasta pentru o confruntare individuală, în urma căreia unul dintre ei va pleca acasă. Fiecare bucătar a avut de gătit o garnitură pe baza unui ingredient surpriză, ales de către colegi.



CHEFI LA CUȚITE “A fost cel mai bun duel de până acum. La proba asta s-au descurcat toți foarte bine. Și au dat dovadă de inteligență”, au fost de părere chefii, după ce au jurizat toate farfuriile.



CHEFI LA CUȚITE Și de această dată, Silviu Nedelea a demonstrat că își merită “cuțitul de aur”, preparatul său, Ardei capia la cuptor cu brânză afumată în casă, obținând cele mai multe puncte. “Silviu a avut o farfurie senzațională ca gust”, spune chef Bontea, mândru de concurentul său.



CHEFI LA CUȚITE Cel mai mic punctaj a fost al lui Marius Greab, din echipa roșie, fapt ce a dus la eliminarea sa din competiția culinară. “Am ieșit din temă, am gafat și am plecat. Sunt supărat și dezamăgit, nu mă așteptam să plec acasă, ci să ajung în finală”, spune Marius care, în cadrul acestei probe, a avut de gătit mazăre sote. Eliminarea lui îl va pune în dificultate de chef Dumitrescu, acesta urmând să continue concursul în doar trei oameni, toți amatori într-ale bucătăriei. “Marius a ajuns într-o zonă în care a pierdut contactul cu bucătăria, așa cum i-o cerem noi. N-a fost momentul de pus tocana pe masă. Asta e cea mai grea lovitură pentru că, în momentul de față, rămân doar în trei oameni, cu nici un bucătar profesionist. Asta îmi îngreunează un pic situația, pentru următoarele două battle-uri”, spune chef Florin Dumitrescu.



CHEFI LA CUȚITE Competiția culinară continuă luni, 14 ianuarie, și marți, 15 ianuarie, de la ora 20.00, la Antena 1, cu ultimele două battle-uri înaintea semifinalelor celui de-al șaselea sezon “Chefi la cuțite”.



