Dana Chera a povestit o întâmplare inedită: „O polițistă s-a apropiat de mine și mi-a spus...”

Dana Chera a povestit în emisiunea „Adevăruri Ascunse” o întâmplare inedită care i s-a petrecut în Pitești, în timp ce își aștepta unul din copii.

„Trec pe stradă. Eram cu copilul în mașină, la un moment dat parchez ca să îmi aștept celălalt copil de la școală. La un moment dat o doamnă polițist se apropie de mine. M-am gândit: „Iar sunt parcată aiurea? Nu. N-am centura? Da, dar stau pe loc. N-am avariile?” Și am tot speculat ce aș fi putut să greșesc astfel încât să vină polițista la mine în acel moment. O domnișoară polițist foarte tânără, un agent de circulație din Pitești, care a venit la mine, m-a salutat, mi-a spus că se uită la această emisiunea și mi-a zis: „Vreau să vă trimit ceva. Eu scriu poezie și aș vrea, când aveți un pic de timp, să vă uitați pe poeziile pe care eu le scriu. Știu că pot mai mult decât ceea ce fac acum, fac cu drag ce fac, să știți că nu iau șpagă-n trafic pentru că așa mi-am construit eu un principiu de viață, vreau să citiți poeziile mele”. Câtă erudiție, cât bun simț, câtă simplitate. Un om pe lângă care trecem și spunem: „Polițistă, ce poate să fie? Polițistă”. (...) Vai de capul nostru! Vai de capul nostru pe lângă ce oameni trecem, ce oameni nu observăm, ce oameni aruncăm într-un colț de umbră, vai de capul nostru! Ce poezii poate să scrie domnișoara din Pitești nu vă puteți imagina. Șefii ei sunt foarte norocoși. Săptămâna viitoare, la „Adevăruri Ascunse”, am să vă citesc două dintre poeziile ei și poate am să v-o și arăt, cum este ea, așa în trafic. Apreciați oamenii din start, plecați de la ideea că este ceva foarte bun în ei. (...) Sunt niște oameni care ascund niște lucruri fabuloase”, a povestit realizatoarea.