EUROVISION 2018. Anunțul făcut de trupa The Humans cu câteva ore înainte de semifinala Eurovision

EUROVISION 2018 Trupa The Humans, ce reprezintă România la Eurovision 2018, promite că va da "totul" pe scena de la Lisabona, joi, în cea de-a doua semifinală a concursului cântecului european, arată un comunicat al Televiziunii publice transmis AGERPRES.



EUROVISION 2018 "Am primit reacţii extraordinare după repetiţii şi numeroase mesaje de încurajare din partea românilor de pretutindeni. Ne bucurăm că mesajul nostru a ajuns în sufletele lor şi ale celorlalţi fani Eurovision, emoţiile lor ne-au încărcat cu energie pozitivă şi optimism înainte de seara cea mare. Suntem pregătiţi 110% şi vom da totul pentru România pe scenă", spun reprezentanţii României, arată sursa citată.



EUROVISION 2018 La prima repetiţie de miercuri, reprezentanţii României au purtat un machiaj tricolor pe scena Eurovision.



EUROVISION 2018 "Machiajul tricolor a fost un semn al preţuirii noastre pentru toţi românii care ne urmăresc şi care ne vor vota în serile de concurs care urmează. El nu va fi parte din show-ul The Humans pe scena Eurovision. Este gândul nostru pentru voi şi pentru tot ceea ce ne uneşte în aceste zile!", a declarat solista Cristina Caramarcu despre surpriza pe care au pregătit-o în anul aniversării Centenarului Marii Uniri.



EUROVISION 2018 "Este o competiţie strânsă, cu mulţi artişti valoroşi, iar voturile românilor din străinătate vor face diferenţa pentru a merge mai departe, în Marea Finală", au subliniat artiştii.



EUROVISION 2018 România intră în competiţie pe poziţia a doua, în prima parte a semifinalei, alături de Norvegia, Serbia, San Marino, Danemarca, Rusia, Moldova, Olanda, Australia, Georgia, Polonia, Malta, Ungaria, Letonia, Suedia, Muntenegru, Slovenia şi Ucraina.



EUROVISION 2018 A doua semifinală a concursului va fi transmisă în direct, de la ora 22,00, la TVR 1, TVR HD, TVRi şi online pe TVR+.



EUROVISION 2018 Fanii, cu excepţia celor care locuiesc în România, vor putea vota "Goodbye", piesa The Humans, de până la 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon sau prin aplicaţia de pe site-ul oficial al concursului.



EUROVISION 2018 Fanii din cele 18 ţări repartizate în a doua semifinală şi cei din Italia, Franţa şi Germania decid, alături de juriile de specialitate, cine va merge în Marea Finală.



EUROVISION 2018 Marea Finală va avea loc sâmbătă seară, la Altice Arena, din Lisabona.