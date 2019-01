EUROVISION 2019. Semifinala Eurovision 2019 România ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR. Șansă uriașă pentru 11 concurenți

EUROVISION 2019. Semifinala Eurovision 2019 România ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR Un număr de 11 interpreţi, cu tot atâtea momente muzicale, vor participa la Iaşi, duminică seara, la prima semifinală a Eurovision România 2019, unde, în premieră, piesele care vor merge în finala naţională vor fi stabilite atât de juriu, cât şi de public.



EUROVISION 2019. Semifinala Eurovision 2019 România ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR Spectacolul se va desfăşura la Sala Polivalentă, sub sloganul "Împlineşte visul!" şi va fi prezentat de Ilinca Avram şi Aurelian Temişan.



EUROVISION 2019. Semifinala Eurovision 2019 România ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR Potrivit organizatorilor, seria show-urilor selecţiei naţionale urmează a se desfăşura la Arad, pe 10 februarie, în decorul de la Sala Sporturilor, iar finala naţională va avea loc pe 17 februarie, la Bucureşti.



EUROVISION 2019. Semifinala Eurovision 2019 România ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR "Este o implicare tehnică uriaşă la evenimentul de la Iaşi. Aici vor fi 11 momente muzicale, cu 11 interpreţi diferiţi şi 11 piese diferite. Spre deosebirile de ediţiile anterioare, atât juriul cât şi publicul vor decide care sunt primele şase piese care merg în finala naţională. Juriul va califica cinci piese, iar telespectatorii, una. O altă premieră o reprezintă faptul că, la Iaşi, este o scenă centrală, vor fi 200 de metri pătraţi de ecrane led, din care 150 metri pătraţi vor fi de mare rezoluţie, iar camera verde se va afla pe scenă", a declarat, într-o conferinţă de presă, regizorul Dan Manoliu.



EUROVISION 2019. Semifinala Eurovision 2019 România ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR Potrivit sursei citate, doi dintre concurenţi sunt ieşeni. Este vorba de Dya & Lucian Colareza, care vor interpreta melodia Without You (Sin Ti), muzica aparţinând lui Sergi Gascon şi versurile Sergi Gascon şi Daniela Andres Giraldă Mazo. Trupa ieşeană The Four va interpreta "Song of my heart", muzica şi versurile aparţinând lui Cătălin Dascălu.



EUROVISION 2019. Semifinala Eurovision 2019 România ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR "Cheia succesului înseamnă, în primul rând, să ai nişte o voce foarte bună, pe care să mizezi acolo. Tensiunea este atât de mare, încât multe voci bune au clacat acolo. Al doilea lucru important este piesa, compoziţia. Al treilea lucru care contează pentru juriul internaţional este textul pieselor, mesajul lor, chiar dacă este într-o limbă pe care ei nu o înţeleg. Apoi este show-ul. Nu poţi spune că este un concurs de creaţie, un concurs de voce. Este un concurs complex, în care contează show-ul, în care contează vocea", a subliniat Dan Manoliu.



EUROVISION 2019. Semifinala Eurovision 2019 România ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR Votul va putea fi exprimat trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului, prin SMS, la numărul 126 ori sunând la acelaşi număr de telefon - 1264 şi tastând numărul piesei favorite din concurs. De pe un număr de telefon se poate vota o singura dată pentru fiecare piesă în parte. Liniile telefonice se vor deschide la semnalul "Start vot!" şi se vor închide după 30 de minute, la semnalul "Stop vot!".



EUROVISION 2019. Semifinala Eurovision 2019 România ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR Prezenţi la conferinţa de presă, reprezentanţii autorităţilor locale şi judeţene au declarat că îşi doresc ca, în 2020, la Iaşi să fie organizată finala Eurovision România.