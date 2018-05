FRUCTUL OPRIT. Doinița Oancea are parte de o surpriză în serialul de la Antena 1

FRUCTUL OPRIT Costică și Tanța, personajele interpretate de Liviu Vârciu și Doinița Oancea, vor trăi momente pline de emoție, în episodul cu numărul 17 al serialului “Fructul oprit”, pe care Antena 1 îl va difuza, în această seară, de la ora 20.00. Hotărât să-și oficializeze relația cu Tanța cât mai repede, Costică îi pregătește acesteia o surpriză de proporții.

FRUCTUL OPRIT “Promit că o să am grijă de ea și o s-o respect toată viața!”, le mărturisește Costică soților Boască, respectând astfel rugămintea Tanței, de a le spune oltenilor care sunt intențiile lui cu ea. Aceștia îl pun însă la încercare. “Eu o iubesc pe Tanța și vreau s-o fac fericită! Nu este ăsta cel mai important lucru?”, îi întreabă Costică.

FRUCTUL OPRIT “Bravo, atunci poți s-o iei de nevastă!”, încuviințează Sile Boască, interpretat de Marian Râlea.

FRUCTUL OPRIT “Mâine facem nuntă!”, anunță fericit Costică, însă Tanța nu se lasă ușor.

FRUCTUL OPRIT “Cum, mă, mâine? Cum să facem mâine? Întâi trebuie să mergi, să mă ceri de nevastă la mama în Ferentari și, abia după aia la toamnă, dacă e, facem nuntă!”, îi spune ea.

FRUCTUL OPRIT Nerăbdător ca Tanța să-I devină soție, Costică nu mai așteaptă și organizează o petrecere discretă cu ajutorul oltenilor Boască, la pizzeria sa, unde este chemat și Ofițerul Stării Civile.

FRUCTUL OPRIT “Tănțelule, eu zic că nu are rost să mai așteptăm… eu te iubesc, tu mă iubești, eu zic să ne luăm, nu?”, îi zice Costică iubitei sale, care este luată prin surprindere de gestul acestuia.

FRUCTUL OPRIT “O să fii nevastă, la casa ta!”, spune Lina (Adriana Trandafir), care îi oferă Tanței un buchet de flori improvizat pentru marele eveniment. Petrecerea ia însă o altă întorsătură.

