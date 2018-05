FRUCTUL OPRIT EPISODUL 16 din 2 mai. Ce se întâmplă în serialul de la Antena 1

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 16 Iubire, dramă și numeroase momente de suspans! În această seară, de la ora 20.00, fanii serialului “Fructul oprit” vor asista la o cerere în căsătorie, dar și la marea confruntare dintre Sonia (Michaela Prosan) și soțul ei, Tudor Caragea (Adrian Titieni). Tot mai multe persoane ajung să descopere marele secret al Soniei, inclusiv sora ei - Silvia (Alina Pușcaș).

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 16 “Ai transferat un milion de euro în contul tău?!”, încearcă Tudor să obțină explicații din partea soției lui, după ce află de transferul făcut. “Am vrut să fug de tine! Am vrut să scap de închisoarea asta și de tine! Am vrut să nu te mai văd, să nu te mai aud cu predicile tale, cum mă cerți ca pe un copil. Vreau să fiu liberă!”, îi răspunde Sonia. “Să fii liberă? Și atunci ai preferat să furi și să fugi ca o lașă.”, îi reproșează acesta. “Nu! Am vrut să fug ca să fiu fericită cu …”, își continuă ea mărturisirea, momentul putând fi urmărit de telespectatorii Antenei 1, diseară, de la ora 20.00, în episodul 16 al serialului “Fructul oprit”.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 16 Filmarea făcută de Ioan, în care Alex și Sonia sunt surprinși împreună în piscină, ajunge și la alte persoane. Secretul Soniei este descoperit și de Silvia. “Dintre toți bărbații din lume, tocmai la Alex Iova te-ai oprit, fostul meu?!”, își întreabă Silvia sora. “Ți-ai bătut joc de mine, așa cum îți bați joc de Tudor acum!”, îi spune ea. “Nu ați luat nimic de la mine, jur! V-a prostit Alex Iova pe amândouă!”, este concluzia Roxanei (interpretată de Carmen Tănase).

Dan Lăzărescu (Doru Ana) revine cu noi probe în fața lui Caragea, pentru a-i demonstra că a avut dreptate în privința Soniei și a lui Alex (Petru Păun).

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 16 Pe de altă parte, Alex face un gest neașteptat și îi propune Anei (Cristina Ciobănașu) să se căsătorească cu el. “Ana, știu că e o nebunie, dar simt că tu ești femeia cu care eu trebuie să fiu. M-am săturat de minciunile astea și vreau să terminăm cu ele pentru totdeauna! Ana, vrei să fii soția mea?”, o întreabă el.

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 16 Fericirea Anei este spulberată de vestea pe care o dă Ella (Mădălina Anea). “Sunt însărcinată! Alex, o să avem un copil!”

FRUCTUL OPRIT EPISODUL 16 Ce se va întâmpla cu propunerea în căsătorie, cum arată inelul de logodnă, cum va reacționa Caragea în urma vizitei lui Lăzărescu, cum va evolua relația dintre Alex și Sonia, dar și multe alte momente pline de emoție și de suspans, de toate acestea vor avea parte fanii serialului “Fructul oprit”, în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1.