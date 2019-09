IUMOR SEZONUL 6 ONLINE STREAM. Surpriză de proporții în această seară

IUMOR SEZONUL 6 ONLINE STREAM Cel mai așteptat show de umor revine în aceastã searã, de la ora 20:00, la Antena 1, cu surprize de proporţii nu doar pentru telespectatori, ci şi pentru cei trei juraţi. Mihai Bendeac va rãmâne pur şi simplu fãrã cuvinte atunci când pe scena iUmor îşi va face apariţia…Mr Bean.



Venit tocmai din Italia, Arnaldo Mangini îi va cuceri pe Delia, Cheloo şi Mihai Bendeac, acesta din urmã declarând la finalul reprezentaţiei concurentului: „Nu am trãit o asemenea bucurie la iUmor, mã bucuram din tot sufletul meu. Nu îmi aduc aminte când am fost atât de fericit, pur şi simplu!". Ba mai mult, juratul a completat „Este pentru prima datã când sunt extrem de curios sã mã uit la imaginea asta, sã vãd cum arãt eu când sunt foarte, foarte fericit!", a mai spus Mihai Bendeac.



Şi pe Cheloo, Mr Bean venit tocmai din Italia l-a impresionat foarte tare: „Numãrul a fost extraordinar. A fost unul dintre cele mai frumoase şi distractive momente de umor din aceastã emisiune!", în vreme ce Delia a completat: „Momentul a fost fabulos!". Ce moment a pregãtit acesta la debutul celui de-al şaptelea sezon iUmor, telespectatorii vor putea urmãri în aceastã searã, de la 20:00, la Antena 1.



Anul acesta, aspiranții la marele premiu "iUmor" au adus cele mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație, inedite și pentru jurați, dar și pentru telespectatorii care vor urmări și vor vota prestațiile din sezonul cu numărul şapte, în fiecare vineri, de la ora 20.00, la Antena 1.

Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up" pentru „DA" şi „Thumbs Down" pentru „NU", iar cei care obţin minimum două voturi favorabile, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor", creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia "iUmor", va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

Cei şase câștigători de până acum au fost Vlad Grigorescu (sezonul I), Maria Popovici (sezonul al II-lea), Doina Teodoru (sezonul al III-lea), Ana Maria Calița (sezonul al IV-lea), Andrei Cojocaru (sezonul al V-lea) şi Irena Boclincã (sezonul al VI-lea).