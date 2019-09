Jurnalistă Antena 3, apostrofată de o angajată de la Metrorex: „Nesimțită e mă-ta!”

Jurnalista Antena 3 Gina Vacariu a povestit pe pagina sa de Facebook o întâmplare mai puțin plăcută cu o angajată Metrorex.

Forțată de împrejurări, aceasta a trebuit să aștepte mult, în timp ce casierița își luase o pauză. Când i-a atras atenția doamnei, aceasta a avut un dialog mai puțin politicos.

„Dialog intre prostii platitori de cartele (care asteptau in fata casieriei inchise in timp ce doamna de la cartele isi lua o pauza) si “barosanca” de la metrou.

Prostii: Doamna, am ratat metroul.

Casierita (in zeflemea): Aveati aparat!

Prostii: Aparatul nu da rest, v-am asteptat aici.

Prostii (dupa ce replicile casieritei continua pe un ton de vataf al Metrorex in care ne cearta rau ca am indraznit sa ii spunem ca am stat dupa ea): Sunteti nesimtita!

Casierita: Nesimtita e mã-ta! (apoi se ascunde)

CA SA INTELEAGA TOATA LUMEA! NIMENI NU A AVUT NIMIC CU FAPTUL CA FEMEIA SI-A LUAT O PAUZA, CI CU ATITUDINEA TOTAL AIUREA CU CARE NE-A TRIMIS LA PLIMBARE!

P.S. Doamna e platita din banii nostri dati pe cartele. Ma corecteaza cineva si spune ca de fapt e platita din subventia data de ministerul Transporturilor, adica de la stat, adica tot de la noi”, a scris Gina Vacariu pe pagina sa de Facebook.