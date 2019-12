Români care dezvoltă România. E timpul pentru design românesc!

Pe o stradă liniștită din București, la colțul unui mare bulevard, doi tineri își deschid magazinul.

”Privind în afară, toate brandurile au un magazin asemănator. Ne doream foarte mult, am tot căutat o vitrină mică, cochetă, și când am găsit-o, am văzut potențialul”, a declarat Andrei Morariu, co-fondator Optimef.

O vitrină cochetă în care să expui obiecte gândite și create de tine: acesta este visul oricărui designer, iar Andrei și Bogdan au străbătut un drum lung până să-și vadă visul împlinit. Așa că nu lasă la întâmplare niciun detaliu și, în fiecare dimineață, trec printr-un fel de ritual prin care se asigură că totul e perfect.

”Cumva trebuie să faci mai multe joburi. Când ești mic tu trebuie să faci un control al calității, trebuie să fii atent tu la tot pentru că e vorba de imaginea ta și trebuie să ai grijă de ea”, a adăugat el.

În urmă cu trei ani, Andrei și Bogdan erau doar un actor și un arhitect care voiau să creeze ceva autentic. Au decis să fie un ceas. Și nu orice ceas. Un ceas cu poveste.

”Ne doream mult să facem ceva împreună și într-o zi am zis ceasuri, mai face cineva în România ceasuri. Și-atunci am căutat, nu făcea nimeni, dar le-am găsit pe cele vechi. Știam că s-au făcut în România, știam de Orex, nu știam de Optimef , am fost plăcut surpsinsi să aflăm că a existat un brand pe care Ceaușescu nu și l-a mai dorit după 2 ani. Și am zis, asta e, dacă el nu și l-a mai dorit, e bun pentru noi.

Ceva românesc cool, din nou. Chiar așa am zis. Și am readus ceva ce poate a fost cool cândva în București .Recunoașterea a venit rapid. Nostalgia, dar și dorința românilor de a purta un produs românesc au fost cea mai bună campanie de marketing pentru Optimef. Apoi succesul i-a luat pe sus. În toamna anului trecut, MoMa, celebra galerie de artă contemporană, a ținut neapărat că ceasurile românești să fie vândute în magazinul din New York.

”Lansarea la Moma a venit legată de o poveste legată de blocul sovietic, de insipratia, n-au zis-o chiar comunistă dar de inspirația sovietică”, a explicat Andrei.

”Se vând foarte bine, deja la MoMa au pus a două comandă, deci au vândut deja un prim stoc. Undeva peste 200 au vândut ei din septembrie anul trecut până acum. Asta în MoMa New York, MoMa Tokyo și Kyoto. Urmează Hong Kong și San Francisco”.

Era timpul pentru design românesc de calitate. Și acest pas nu a însemnat enorm doar pentru cei doi creatori, ci și pentru brandul nostru de țară.

”Funcționează că un ambasador. Cred că e important că fiecar e domeniu să aibă așa mici ambasadori în tot felul de locuri că oamenii să afle de România pentru prima oară, să numai facă confuzii. Dacă la început ne confundă deseori fie cu Rusia, fie cu Ungaria, cu Budapesta, acum oamenii au început să înțeleagă”, Andrei Morariu, co-fondator Optimef.

Creativitate, muncă și ceva autentic românesc. Așa arată rețeta de succes Optimef. Și cei doi tineri nu se opresc aici. Bogdan lucrează deja la un nou, ceasul Victoria.

Bogdan Costea, co-fondator Optimef: ”Ne-am luat inspirația următorului model din două clădiri emblematice de pe Calea Victorieisi am pornit de acolo. Am vrut s atransmitem ceva, să avem și o poveste și povestea să fie cumva legată de România. Să nu abandonăm niciodată asta”.

Ochiul său de arhitect a văzut două clădiri remarcabile în oraș și, inspirat de ele, a gândit un model în care vechiul și noul se îmbină perfect.

”De la ceasul de pe cladira monopolurilor de stat am preluat aceste marcaje ale orei, dar care la noi se regăsesc prin decupaje. Iar din clădirea Adriatică sunt niște casete metalice ieșite mult în afară fațadei tocmai pentru a crea un joc de lumină și umbră”.

Partea de creație este esențială, dar le ocupă doar o mică parte din timp. Birocrația de fiecare zi și lipsa unei viziuni naționale care să sprijine mințile creatoare sunt obstacolele oricărui designer la început de drum. Și, mai ales, lupta cu mentalitatea care confundă de multe ori prețul cu valoarea.

”Toate obiectele de design au și o poveste, au un concept solid în spate, sunt unice și, practic, cumperi unicitatea”.

Iar prin ideile și forța creatoare a unor români talentați putem da ora oricând ora exactă în design.