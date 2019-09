Serialul Mangalița online stream. Anunț important despre producția de la Antena 1

Serialul Mangalița online stream Actorul ieșean Constantin Pușcașu, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea, în curând, în serialul de comedie Mangalița, a fost nevoit ca, pe perioada celor două luni de filmări, să locuiască la București. Un oraș pe care, în comparație cu Iașiul natal, îl descrie ca fiind “agitat, nervos și în criză de timp”.



Filmările însă, desfășurate la Bolintin Vale, s-au realizat într-o "atmosferă relaxată, cu zâmbetul pe buze, cu o excelentă colaborare actor-regizor".



"Corneliu Istrate, personajul meu, este inspector general în primăria Mangalița și un tip lipsit de scrupule. Ca să-și atingă scopul nu se dă în lături de la nimic. E obedient față de superiori și foarte dur cu subalternii, fără coloană vertebrală, îndrăgostit de doctorița Emilia Vulpe și pretendent la postul de vice-primar, post pe care nu-l va obține niciodată. Pe primarul Stelian Manole îl admiră, dar îl și invidiază. E slugarnic în relația cu primarul, dar nu ezită să comploteze împotriva lui când se ivește ocazia. Ar vrea să-i ia locul, dar e prea laș să-l înfrunte", spune Ticu Pușcașu.



În perioada filmărilor spune că s-a obișnuit greu cu... mâncarea bună. "Când am ajuns acasă, am început să am pretenții vizavi de meniul zilnic, dar mi-a trecut repede". Iar pauzele de filmare le folosea pentru "țigară-cafea, cafea-țigară, cafea-cafea, țigară-tigară".



Când nu filmează și nu repetă pentru teatru, actorul Ticu Pușcașu e pasionat de un singur lucru: să nu facă nimic. Iar dacă nu ar fi devenit actor, crede că s-ar fi descurcat foarte bine ca... măturător, pentru că: "Soția mă laudă întotdeauna când mătur prin casă".



Constantin Pușcașu poate fi văzut în mai multe spectacole, pe scena Teatrului Național din Iași. Printre acestea, unul îi este mai aproape de suflet. Este vorba despre "Gunoierul", de Mimi Branescu, spectacol pe care-l joacă împreună cu Teo Corban, interpretul primarului Stelian Manole, din serialul Mangalița.



Ce pune la cale inspectorul general Corneliu Istrate, personajul interpretat de Constantin Pușcașu, telespectatorii Antenei 1 vor putea vedea, în curând, în serialul de comedie Mangalița.