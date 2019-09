Serialul Mangalița online stream episodul 1. Surpriză de proporții în noul serial de la Antena 1

Mangalița online stream episodul 1 Cel mai nou serial de comedie, Mangali ț a, a avut premiera la Antena 1.

Ac ț iunea, în micul ora ș de provincie Mangali ț a, se desfă ș oară în jurul lui Stelian Manole, primarul aflat în fruntea urbei de 28 de ani. Domnu’ Stelu a câ ș tigat toate alegerile din 1991 încoace cu unanimitate de voturi, iar în prezent trage sforile să ob ț ină cel de-al optulea mandat consecutiv ș i să intre astfel în Cartea Recordurilor drept cel mai longeviv primar. Stelu a fost prin toate partidele, e uns cu toate alifiile ș i ș tie toate ș mecheriile. Poate să convingă pe oricine să facă orice ș i are pe toată lumea la mână cu ceva. Via ț a locuitorilor ora ș ului Mangali ț a e dată peste cap de intrigile politice, administrative, mafiote ș i amoroase ale anturajului extrem de colorat ș i comic al domnului primar.

În rolul lui Stelian Manole, primarul ora ș ului Mangali ț a, telespectatorii îl vor descoperi pe Teodor Corban, cunoscut publicului din filme precum A fost sau n-a fost? sau Pozi ț ia copilului ș i câ ș tigător al premiului Gopo, în anul 2016, pentru rolul din filmul Aferim.

În celelalte roluri principale joacă actorii: Constantin Pu ș ca ș u (inspectorul general Corneliu Istrate), Andreea Bibiri (doctori ț a Emilia Vulpe), Alina Berzun ț eanu (directorul economic Doina Rogojinaru), Angel Popescu (Marcel Rogojinaru, ș omer, so ț ul Doinei), Ilona Brezoianu (Flori, secretara primarului), Nicu Banea (Gabi, nepotul primarului), Alex Bogdan (Sică, ș eful Poli ț iei locale), Pavel Bârsan (Tudor, juristul primăriei) ș i Ș tefan Pavel (Dumitru Bozovici, jurnalist de investiga ț ii independent ș i cel care vrea să-l dea jos pe primar).

În alte roluri, telespectatorii Antenei 1 îi vor vedea pe Magda Catone, Ion Arcudeanu, Sergiu Costache, Marius Rizea, Petre Moraru, Vasile Calofir, Marius Drogeanu, Constantin Florescu. Regizorul artistic este George Dogaru, iar scenariul e semnat de Radu Crahmaliuc.

„Mangali ț a este o satiră a realită ț ii din administra ț ia locală a ora ș elor mici, precum ș i a societă ț ii din aceste ora ș e. Am vrut să fim cât mai aproape de comicul involuntar al func ț ionarilor publici, a ș a că multe situa ț ii sunt inspirate din realitate. Vorbind despre personaje, este imposibil ca oricare cetă ț ean al României să nu fi dat nas în nas cel pu ț in cu o parte din personajele din Mangali ț a”, spune Gabriel Popescu, producătorul general.

În primul episod al serialului Mangali ț a, o echipă de filmare sose ș te în oră ș elul de provincie, pentru a documenta intrarea în Cartea Recordurilor a primarului Stelian Manole, care dacă câ ș tigă alegerile devine primarul cu cel mai lung mandat. Apari ț ia camerelor de filmat nu-l împiedică însă pe primarul Stelu să- ș i desfă ș oare activită ț ile obi ș nuite, de exemplu să ia ș pagă de la un comerciant local, să răpească ș i să amenin ț e unicul contracandidat din ultimii ani ș i să jongleze cu diferitele amante. De asemenea, în acest episod, în Mangali ț a vor avea loc alegerile pentru func ț ia de primar.