Dr. Monica Pop, detalii din dieta cu care a slăbit peste 30 de kg: "Am apelat la un mic artificiu"

„Pe lângă aspectul inestetic, kilogramele în plus îmi puneau în pericol sănătatea. În fiecare an îmi propuneam ca de la 1 ianuarie să mă apuc de slăbit.

Într-o zi am apelat la un mic artificiu: mi-am cumpărat o bluză cu câteva numere mai mici, în care eram conștientă că nu intru", spunea medicul Monica Pop în momentul în care a luat o decizie care i-a transformat apoi complet viaţa.

Mai exact, medicul Monica Pop a apelat la o dietă antică, întâlnită în numeroase practici religioase, dietă pe care astăzi o întâlnim sub denumirea de post intermitent, fasting sau autofagie adică creșterea perioadei în care resimțim senzația de foame.

Practic, medicul Monica Pop a ales varianta postului cu apă timp de 9 zile, metodă care este recomandată a fi mereu practicată numai sub supravegherea atentă a unui medic.

„Timp de nouă zile nu am mâncat absolut nimic, beam doar o ceașcă de cafea fără zahăr dimineaţa. Pe parcursul zilei, beam apă, atât cât îmi cerea organismul. După această perioadă, bluza cumpărată îmi era largă", a spus medicul Monica Pop.

Astfel medicul oftalmolog s-a bucurat în acest interval de beneficiile postului intermitent generate de privarea organismului de glucide, care sunt combustibilul de bază al corpului și utilizarea în schimb a grăsimilor din rezervă și a corpilor cetonici.

Mai exact, corpul își face rezerve de glucide în ficat și mușchi, iar odată cu epuizarea acestora (post intermitent) crește disponibilitatea pentru utilizarea acizilor grași din rezerve.

Aceleași beneficii se pot obține prin înțelegerea metabolismului energetic în care glucoza și acizii grași sunt în competiție pentru a fi oxidați („arși” pentru energie), notează raportuldegarda.ro.

Metodele mai blânde ale postului intermitent au la bază ciclul hrană-post care trece prin 4 etape în funcție de timpul trecut de la ultima masă.

Etapa de hrănire (0-3h) Digestia alimentelor determină o creștere a glicemiei, ceea ce determină o creștere a insulinei Insulina inhibă lipoliza (degradarea grăsimilor) Glucoza este folosită ca sursă de energie, excesul se depozitează fie ca glicogen, până la atingerea capacității de stocare sub această formă, fie ca AG depozitați în țesutul adipos

Post-absorbție/ de post timpuriu (3-18h) Scăderea glucozei determină scăderea insulinemiei Se folosesc depozitele de glicogen și se sintetizează glucoză din alte surse prin procesul de gluconeogeneză Începe lipoliza, crescând astfel nivelul AG

De post (18-48h) Insulina continuă să scadă Shiftul metabolic: principalele surse de energie folosite sunt AG și derivații acestora, corpii cetonici Lipoliza crește concentrația AGL (acizi grași liberi) Catabolismul proteinelor din musculatură Crește eliberarea glucagonului și a corticosteroizilor (hormoni care cresc glicemia)

De post de durată lungă (peste 48h) Insulina continuă să scadă Cresc nivelurile de corpi cetonici Este inhibat catabolismul unor aminoacizi pentru a salva proteinele Este inhibată oxidarea glucozei în mușchi



Tipuri de post intermitent

Post alternativ – alternarea zilelor de post (aport caloric de maxim 25% din necesar) cu cele de alimentare normală: exemplul programul 5/2 – 5 zile de alimentare fără restricții și 2 zile de post

– alternarea zilelor de post (aport caloric de maxim 25% din necesar) cu cele de alimentare normală: exemplul programul 5/2 – 5 zile de alimentare fără restricții și 2 zile de post Post restricționat – limitarea ferestrei de alimentare la câteva ore pe zi (ferestre comune post/hrană: 6 ore alimentare/18 ore post, 8ore alimentare/16 ore post)

– limitarea ferestrei de alimentare la câteva ore pe zi (ferestre comune post/hrană: 6 ore alimentare/18 ore post, 8ore alimentare/16 ore post) Post periodic – postit până în 24 de ore, 1-2 ori pe săptămână, hrană fără restricții în restul zilelor.

– postit până în 24 de ore, 1-2 ori pe săptămână, hrană fără restricții în restul zilelor. Toate variațiile descrise permit servirea apei plate, a ceaiului și a cafelei neîndulcite pe parcursul etapelor de înfometare.

Postul intermitent nu înseamnă înfometare

Astfel secretul se află în faptul că organismul uman se descurcă mult mai bine să gestioneze lipsa de alimente, decât să prelucreze excesul de hrană.

Bolile ni se trag de la excesul de alimentație spune profesor dr. Dafin Mureşanu, preşedintele Societăţii de Neurologie din România (SNR) şi al Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN)

“Postul nu este periculos, mii de studii dovedesc acest lucru. Vreau să vă dau argumente ştiinţifice. Regimul hipocaloric este într-adevăr o resursă terapeutică foarte bine studiată – şi postul nu este înfometare, pentru că postul generează satisfacţia pe care o obţii din a te abţine de la alimentaţie , fiindcă organismul are mult mai multe resurse de a gestiona problema aportului redus de calorii şi nutrienţi decât excesul.

"Bolile ni se trag de la excesul de alimentaţie"

Bolile ni se trag de la excesul de alimentaţie. Avem dovezi foarte clare şi studii ştiinţifice în acest sens”, a spus profesor dr. Dafin Mureşanu, preşedintele Societăţii de Neurologie din România (SNR) şi al Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN), la conferinţa prilejuită de a X-a ediţie a Şcolii Internaţionale de Vară de Neurologie, citat de postulcuapa.ro.

„Am slăbit 37 de kilograme în opt luni"

„Singura perioadă în care nu m-am simțit bine a fost după cele nouă zile de înfometare, în care am avut o stare de leșin. În rest nu mi s-a făcut rău, ba mai mult, îmi continuam activitatea profesională fără nici un fel de probleme.

Am participat la conferințe, congrese, am acordat consultații, am intrat în sala de operații fără a mă simt niciun moment slăbită, deoarece aveam foarte multe de rezolvat.

Trebuie să recunosc că primele nouă zile au fost destul de dificile, după care tentațiile culinare nu mă mai afectau", spune medicul Monica Pop, potrivit gândul.ro, subliniind faptul că acest regim nu este recomandat pentru persoanele care suferă de diabet.

Beneficii post intermitent

- reducerea riscului de boli cardiovasculare prin controlul greutății

- efect antiinflamator prin controlul proteinei C, un bun barometru al inflamației

- pierdere în greutate

- îmbunătățire a parametrilor metabolici în cazul pacienților obezi

- îmbunătățirea funcțiilor cognitive, atenție şi performanţă sporite

Efecte secundare post intermitent

Potrivit celor care au ținut aceste tipuri de post efectele secundare sunt minore şi ușor de controlat.

Multe dintre ele sunt generate de starea mentală care promovează frica de înfometare. Astfel, în primele trei zile de post, mai ales la varianta postului cu apă, pot apărea: lipsa de energie, dureri de cap, senzație de frig, constipație sau modificări ale dispoziției. Toate acestea se vor regla şi îmbunătății după ce corpul începe arderea depozitelor de grăsime pentru a furniza organismului energia necesară.

