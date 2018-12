MESAJE DE ANUL NOU. Trimite MESAJE de LA MULȚI ANI 2019 pentru familie și toți prietenii

MESAJE DE ANUL NOU. Anul în care intrăm să vă aducă multe multe binecuvântări, har şi pace, şi în noul an fericit, prosperitate şi bucurie.

MESAJE DE ANUL NOU. După cumpăna dintre ani să privim în urmă cu iertare, înainte cu speranţă, în jur cu înţelegere şi în sus cu recunoştiinţă…

MESAJE DE ANUL NOU. Acum la cumpăna dintre ani, îţi urez un sincer: „La mulţi ani!” Zile lungi şi fericite! Toate dorinţele să fie împlinite în noul an fericit.

MESAJE DE ANUL NOU. Fie ca cea mai bună zi din anul trecut să fie cea mai rea în anul acesta!…

MESAJE DE ANUL NOU. Pentru anul 2019 îţi doresc un an de fericire, 12 luni de veselie, 52 săptămâni de bucurii, 366 de zile de succes, 8760 ore de împlinirii, 525600 minute de iubire şi 3153600 secunde sub protecţia Lui Dumnezeu

MESAJE DE ANUL NOU. Lasati o parte din lumina artificiilor aprinse in noaptea anului Nou sa va lumineze. Fie ca anul care vine sa fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos.”La Multi Ani!”

MESAJE DE ANUL NOU. Va doresc ca sarbatorile de iarna sa va aduca sanatate si fericire, implinirea tutror dorintelor si sanatate celor dragi. La multi ani!

MESAJE DE ANUL NOU. Nu iti doresc ca Noul An sa iti aduca in dar indeplinirea tuturor viselor, ci sa ai puterea de a le face fata atunci cand se vor implini. Sa ai parte de tot ce e mai bun in viata!

MESAJE DE ANUL NOU. Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorintele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar calduroasele mele urari sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

MESAJE DE ANUL NOU. E cumpana dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Speranta sa va deschida poarta spre un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani!

MESAJE DE ANUL NOU. Noul an se asterne inaintea noastra ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Un An Nou fericit!

MESAJE DE ANUL NOU. Sa va aduca Bunul Dumnezeu pacea si fericirea in casa voastra (dvs),multa iubire si dragoste de apropiatii vostrii.LA ANUL SI LA MULTI ANI!!!!

MESAJE DE ANUL NOU. Fie ca noul an sa-ti aduca mai multe zambete decat impotriviri, mai multe reusite decat infrangeri si mai multe impliniri decat te-ai gandit vreodata. LA MULTI ANI!

MESAJE DE ANUL NOU. Tata bun, mama iubita, Azi e ziua potrivita, Sa va spun ce va doresc Sa v-arat cat va iubesc. Va doresc intai de toate, Un an nou cu sanatate, Voie buna, trai usor, Bucurie si mult spor. La multi ani!

MESAJE DE ANUL NOU. Lasati o parte din lumina artificiilor aprinse in noaptea anului Nou sa va lumineze. Fie ca anul care vine sa fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos.”La Multi Ani!”

MESAJE DE ANUL NOU. Anul Nou sa va daruiasca sanatate, pace in suflet si prosperitate pentru tine si familie.”La Multi Ani!”

LA MULTI ANI cu bucurie! Casa, casa sa va fie, Masa, masa sa ramaie Iar in jurul ei sa vie Oameni buni, de omenie, Sa v-aduca veselie, Ganduri bune, cumpatate si urari de sanatate/ Zile multe si prospere, de la Dumnezeu putere/ Sa invingeti relele ce va-ncurca vietile!

MESAJE DE ANUL NOU. Vechiul an… scris cu amintiri, presarat cu lacrimi, marcat cu truda, parafat cu vise, semnat cu decizii, indosariat cu speranta, capsat cu obijnuinta… Un nou an… Pagini albe, fapte nescrise, noi oportunitati, noi prieteni, taram necunoscut, file neexplorate, colturi drepte, sanse, oferte… Priveste inainte, ofera zambet, scrie curat in prefata, i-al pe Isus ca indrumator si ajutorm iubire si pace… La sfarsit sa inchizi cartea fericit, cu un final victorios. Un an binecuvantat cu Isus!

Un an nou, cu certificat de garantie. Oferta valabila doar in noaptea de 31 Decembrie 2018– 1 Ianuarie 2019!

MESAJE DE ANUL NOU. Descopera, invata cu adevarat sa crezi in frumos, traieste sentimentul de impreuna, alaturi de cei dragi!

MESAJE DE ANUL NOU. Traieste un adevarat pastel de iarna, cu valuri de ninsoare. Asculta-ti vocea sufletului, alunga frigul din el, fii deasupra linistei creata de dansul fulgilor de nea. Sarbatori fericite si un An Nou de poveste!

MESAJE DE ANUL NOU. Fie ca anul care vine sa insemne pentru tine o noua treapta pe care o urci. Iti doresc o viata implinita si fericita! La multi ani!

MESAJE DE ANUL NOU. Treci peste ce-a fost, crede cu adevarat in tine. Anul Nou e o carte deschisa cu retetele succesului, alege ce ti se potriveste si porneste la drum cu incredere!

MESAJE DE ANUL NOU. De Anul Nou ne imbracam in mod special, gatim in mod special, petrecem in mod special. Toti ne dorim sa fim mai speciali in anul care vine!

Gandeste-te la trecerea dintre ani ca la o poarta. Poti sa treci prin aceasta poarta in noul an si sa iei cu tine numai lucrurile bune si apoi sa inchizi poarta in urma ta, astfel incat grijile si supararile sa nu te poata urma. La multi ani!

Sa prinzi aripi pentru a trece cu usurinta peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos si bucura-te cu adevarat. Petrece frumos la inceput de an pentru a trai senzatii tari tot anul! La multi ani!

MESAJE DE ANUL NOU. Te-ai gandit unde petreci Revelionul? Sa nu uiti sa iei cu tine: voia buna, lumina in gand si veselia de alta data!

Invata sa te bucuri de sarbatorile de iarna, nu lasa sa treaca nevazute pe langa tine. La multi ani!

MESAJE DE ANUL NOU. Anul asta care vine sa iti fie numai bine! La multi ani 2019!

Mult belsug si sanatate, sa-ti ofere Noul An! Multa dragoste in viata si s-aduni ban dupa ban!

MESAJE DE ANUL NOU. Eu iti doresc de Anul Nou, doar Sentimente drept cadou! La multi ani!

In fiecare picatura a sampaniei pe care o bei in cinstea noului an sunt urarile mele de bine, pline de cele mai frumoase si calduroase ganduri! Un an minunat!

MESAJE DE ANUL NOU. 1000, ba chiar 2019 urari de bine! Un An Nou fericit!

Imi datorezi cadoul promis, dar nu mai poti sa mi-l dai pentru ca nu puteai sa imi faci decat unul singur, sa petreci prima secunda din Anul Nou alaturi de mine. La multi ani!

Vine un uragan de fericire, dragoste si liniste cu urarea ca anul 2018 sa-ti aduca toate aceste lucruri.

In 2019 o sa ii cer lui Dumnezeu sa-ti dea sanatate, dar ca sa iti umplu sufletul cu dragoste, o sa ma ocup personal. Un An Nou fericit!

Viata mea ar fi goala fara tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!

Daca toata lumea iti doreste ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iti urez ca toate zilele ce urmeaza sa fie pline de bucurii si realizari astfel incat acest nou an sa iti umple sufletul de voie buna! La multi ani 2019!

MESAJE DE ANUL NOU. Fie ca anul 2019 sa iti aduca realizari pe toate planurile: dragoste, prietenie, momente haioase, sanatate si marire de salariu!

Inchide ochii si pune-ti o dorinta! Am auzit ca de Anul nou orice vis poate deveni realitate si sper sa ti se intample si tie! La multi ani fericiti!

MESAJE DE ANUL NOU. In anul care vine imi doresc sa am alaturi numai persoane fericite. Stiu ca dorinta mi se va implini si mai stiu ca meriti sa fii fericit(a). Hai sa ne bucuram impreuna de anul ce vine intr-o atmosfera plina de armonie si iubire! La multi ani!

Deschide-ti inima in noaptea dintre ani, lasa bucuria unui nou inceput sa iti patrunda in suflet, paseste cu speranta si incredere si nu uita ca cineva se va gandi in miez de noapte la tine si iti va dori toata fericirea din lume!

MESAJE DE ANUL NOU. In seara dintre ani te invit sub o crenguta de vasc sa ne punem aceeasi dorinta si sa o facem sa se implineasca in anul ce va urma. Accepti invitatia?

Anul care vine sa iti aduca speranta unui nou inceput, energia necesara pentru a-ti implini toate obiectivele, intelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care ti le ofera si pe acel cineva care sa te faca sa zambesti.

Sper ca anul care vine sa-ti aduca numai zile albe si frumoase ca zapada de pe brazi. La Multi Ani!

Fie ca sarbatorile de iarna sa iti aduca liniste sufleteasca, mult noroc si iubire! Un An Nou alaturi de cei dragi si apropiati sufleteste. La Multi Ani!

La multi ani cu sanatate, Domnul sa va dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!

Anul Nou sa iti aduca sanatate si putina munca, sa fi buna si iubita si o viata fericita si multi bani, daca o sa ai si la alti o sa dai. La multi ani 2019!