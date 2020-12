Dr. Mihaela Bilic, despre o proteină miraculoasă din lapte: ”Infecția cu coronavirus este prevenită și chiar tratată cu ea”

”Mă necăjeam de fiecare dată când cineva mă întreba dacă este sănătos să consumăm lapte, sau pâine, sau carne... Îmi venea să le spun “ce e cu voi, cine v-a inoculat această teamă, această neîncredere, de ce aveți nevoie de argumente pentru a mânca produse normale, banale?!?

Neputința și dezamăgirea mea au luat final anul acesta când am descoperit lactoferina. Ea fusese descoperită din anii 60 însă eu abia acum m-am documentat cu privire la această proteină miraculoasă din lapte. Și pe măsură ce citeam nu-mi venea să cred ce efecte benefice are și cum de n-am învățat despre ea nici la facultate, nici ulterior, în toți anii de medicină practicată.

Lactoferina are efect antiviral pe virusuri rezistente la tratament convențional

Mi-e ciudă că nici în prezent nu vorbește nimeni despre ea, nici cei din industria Pharma, nici cei din industria alimentară. În momentul în care s-a descoperit că tratează anemia la sugari, a fost introdusă în formulele de lapte ca ingredient obligatoriu.

Când însă s-a descoperit că are efect antiviral pe virusuri rezistente la tratament convențional (HIV, hepatita C, herpes, Papilloma virus), nu s-a profitat în nici un fel de existența ei. Apoi s-a văzut că blochează multiplicarea tuturor bacteriilor patogene, că are efect antimicrobian și antifungic...și tot nimic nu s-a făcut. Între timp s-a demonstrat că inclusiv infecția cu coronavirus este prevenită și chiar tratată cu lactoferină. Însă din nou, nimeni nu vorbește despre asta.

Infecția cu coronavirus este prevenită și chiar tratată cu lactoferină

Deci cu riscul de a vă agasa sau plictisi, eu o să vă țin la curent cu informații despre această proteină prezentă în mod natural în lapte- măcar și prin prisma faptului că poate veți consuma produse lactate din dorința de a vă proteja de boli. Iar dacă găsiți pe piață vreun produs cu lactoferină, consumați-l cu încredere! Spre deosebire de medicină, care m-a dezamăgit, laptele continuă să mă încânte și să mă uimească”, a scris medicul Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.



