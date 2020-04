Echipa Ministerului de Interne va prezenta măsurile din noua Ordonanță Militară.

"Am pregătit elementele pentru o nouă Ordonanță Militară, care va fi prezentată de echipa de la MAI în cursul zilei de astăzi. Am evaluat intrările în țară, capacitatea de carantinare, am stabilit măsuri de pregătire a spitalelor care urmează să primească pacienți infectați cu coronavirus și o serie de alte elemente importante", a declarat Ludovic Orban în urmă cu puțin timp.