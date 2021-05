Monica Pop, victimă a fake news-ului pe internet: ”Trebuie prinși! Ar putea fi foarte toxice!”

Medicul susține că abia acum a făcut plângere la Poliție, în ciuda faptului că nu este prima dată când i se întâmplă acest lucru.

”Am tot sperat și nu înțeleg de ce Facebook-ul permite așa ceva. Pentru că acești nemernici, care s-au folosit de numele meu pentru a inventa niște medicamente care sunt, probabil, și foarte toxice, cine știe ce mizerie o fi, ca substanță, acolo, le vând cu prețuri foarte mari și spun că eu am slăbit foarte mult, cu aceste medicamente. Ceea ce nu este adevărat. Vă dați seama că nu s-a pus problema de așa ceva, nici nu mă puteam preta vreodată la așa ceva, să fac reclamă la asemenea mizerii.

Și oamenii încă nu au învățat că nu există medicamente de slăbit, sub nicio formă. Și că, dacă ar exista, ar fi atâția grași pe planeta asta? Așa am și scris acolo, că asta este realitatea. Deci au folosit figura mea peste tot. Acum, ultima găselniță este că cine este supraponderal pierde grăsimea într-o singură noapte, cu nu știu ce pastilă. Vă dați seama că trebuie să fii, nu am cuvinte să spun cum, ca să crezi așa ceva.

Și totuși, sunt oameni care cred, care cumpără, care mi-au trimis poză. Au și un lichid în ele, este o greșeală incredibilă!

Am înțeles acum că această pastilă cu care slăbești într-o noapte, este de râsul lumii, se vinde în Polonia și nu mai știu unde. Este incredibil așa ceva. Mai sunt și alte persoane care au pățit așa, mai multe persoane al căror nume a fost folosit pentru cine știe ce. Eu nu sunt deloc o persoană slabă. Cum e posibil ca cineva să fie atât de naiv și să creadă lucruri de genul ăsta? Cum pot fi oameni care să creadă asemenea lucruri incredibile? Și s-ar putea să fie și foarte, foarte, toxice. Și ei trebuie să fie prinși!”, a povestit Monica Pop la Antena 3.

”Nu cădeți în plasă!!! Nu cumva să comandați!”

Medicul avertiza, în urmă cu ceva timp, că postările care promovează un anume ”medicament minune” de slăbit, care ar fi ajutat-o chiar pe domnia sa să scape de toate kilogramele nedorite, sunt o ”înșelătorie ordinară”.

”Avertizare!!!

Înșelătorie ordinară!

Din nou mizeria cu Keto Diet"!!!

Invenție periculoasă!!!

Nu cădeți în plasă!!! Nu cumva să comandați!

Au început din nou pe Facebook nemernicii cu înșelătoria ordinară cu un "medicament" de slăbit, Keto-diet, cu poze cu mine și un interviu inventat de ei cum că aș fi slăbit eu cu așa ceva! E O MINCIUNĂ ORDINARĂ, NU CĂDEȚI ÎN PLASĂ!!! Poate fi foarte toxic! Cine știe ce mizerii conține? Nu le pasă nemernicilor!!!!!

Cum mă puteam eu preta la așa o josnicie???!!! Ei se bazează pe naivitatea (ca sa nu spun altfel) unora, lipsiți total de logică și de informație!

Ar trebui să știe oricine e interesat că NU EXISTĂ PASTILE DE SLĂBIT!!! Dacă ar exista, ar mai fi atâtea și atâtea milioane de grași pe planetă???!!!

ATENȚIE! Cei care vedeți reclama asta mincinoasă și interviul imaginar, vă rog SĂ-I RAPORTAȚI IMEDIAT!!!”, scria medicul Monica Pop pe o rețea socială.

