Monica Pop, experiență paranormală: "Nu știu dacă e potrivit să zic asta ca medic, dar vă spun"

A avut parte și de cumpene în viață, dar a ieșit mereu învingătoare și întărită. Este oricând gata pentru a da un sfat cuiva și nu se ferește niciodată să spună exact ceea ce gândește și să se lupte pentru adevăr.

În plus, Monica Pop nu este străină de lumea spiritualului.

”Chiar cred în reîncarnare. Nu știu dacă e potrivit să zic asta ca medic, dar vă spun. Persoana cea mai importantă din viața mea până la un anumit punct a fost bunica mea. Avea niște ochi albaștri, plini de lumină”, a povestit medicul Monica Pop în emisiunea "Voi cu Voicu", de la Antena 3.

Iar după 35 de ani ceva incredibil s-a întâmplat.

”Am găsit aceiași ochi albaștri la o tânără și am rămas consternată. E un albastru deosebit. Nu e prima dată când cred în asta, am mai întâlnit lucruri de genul acesta. E foarte greu de înțeles așa ceva pentru oameni care nu au trecut prin asta”, a conchis Monica Pop.

Dr. Monica Pop, noi mărturisiri despre recidiva bolii sale. Ce au găsit chirurgii în abdomenul său

Monica Pop a trecut în urmă cu câteva luni prin noi momente extrem de dificile după ce a trebui să se supună unei noi operații - a cincea - deoarece boala sa a recidivat.

Îndrăgitul doctor a dezvăluit că de această dată situația a fost cu mult mai dificilă, deoarece chirurgii care trebuia să o opereze aveau în față un pacient care a mai trecut prin patru operații.

"A apărut o mică recidivă sub tratament, dar asta este boala - boală severă și gravă, dar de stăpânit. Vă dați seama, când am auzit că trebuie o nouă intervenție chirurgicală - a cincea - și mai ales că sunt și eu medic și știu foarte bine ce înseamnă pentru chirurgi să opereze un abdomen cu patru operații în antecedente.

Acolo sunt niște aderențe foarte greu de ajuns în zona respectivă și știam foarte bine cât este de greu - și pentru ei, și pentru mine. Am depășit lucrul acesta, ce să fac, nu am avut de ales și am ales, și bine am făcut, Spitalul Fundeni, despre care nu știam nimic", a mărturisit Monica Pop.

Medicul are numai cuvinte e laudă la adresa medicilor și a personalului din spitalul în care a fost tratată de această dată. Deși este vorba de un spital de stat, condițiile pe care le-a întălnit acolo sunt greu de egalat.