Monica Pop, acuzații grave: "Când au nevoie, fac trafic de influență, se știe"

Cunoscutul medic acuză politicienii că fac trafic de influență atunci când au nevoie de medici, însă nu fac nimic pentru ca spitalele să aibă suficient personal și pacienții să nu trebuiască să aștepte pe holuri ore în șir.

"Vrem să știm dacă politicianul care s-a dat drept pacient și a așteptat 45 de minute (nu la noi, ci în alt oraș) și a chemat televiziunea a facut vreo initiativă legislativă pentru mărirea normativului de personal din spitale și policlinici, înainte de a face acest gest sau l-a facut doar electoral. Să ne arate. Și dacă a facut înainte, cer scuze. După? Era important! Politicienii, când au nevoie, fac trafic de influență, se știe, dau telefoane pentru ei sau pentru oamenii din circumscripție! Tot in scop electoral, nu?

Știe orice român cât de puțin personal e în spitale. Sunt perfect de acord că este greu, dar e greu și pentru pacienți și pentru medici și asistente, când este câte un medic și o asistentă pe tură și zeci de pacienti afară. Mulți neprogramati, cu afecțiuni care nu impun nicio urgență, dar foarte revendicativi! Desigur, urgențele trebuie luate imediat. Dar, ce te faci când vin la camera de gardă mulți adulți (unii fără urgente, dar foaete revendicativi și copii (4-5), care au prioritate, concomitent, unii cu urgențe? Se întâmplă des!

Puteți crede că adulții, mulți fără urgențe, fac scandal? Cât de mult jignesc unii personalul, știți? Că se face mare abuz la camerele de gardă, știți?", a scris Monica Pop, pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele CJ Hunedoara a controlat spitalul din Deva deghizat în pacient: "Am stat 25 de minute fără să mă întrebe nimeni de ce am venit!"

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, s-a dat drept pacient ca să dezvăluie cum sunt tratați bolnavii care ajung la Spitalul de Urgenţă din Deva.

Preşedintele CJ Hunedoara a făcut asta după multe reclamații primite din partea pacienților, care se plâng de felul în care sunt tratați de medicii de acolo.

Laurențiu Nistor a primit numeroase sesizări în legătură cu modul în care sunt primiți și tratați pacienții care ajung la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Deva. Aşa că s-a decis să ia măsuri si a plecat către spital îmbrăcat modest.

"Am stat circa 25-30 de minute fără să mă întrebe nimeni de ce am venit, după care vine o stimată doamnă, trage de mine, îmi ridică gluga de pe cap şi zice: Cu tine ce e aici? I-am spus că sunt bolnav. M-a întrebat dacă am fişă, după 45 de mintute am sunat pe managerul spitalului să vină la Urgenţă", a povestit Laurenţiu Nistor, în exclusivitate pentru Antena 3.

Laurențiu Nistor a criticat dur modul în sunt trataţi cei care aşteaptă să fie consultaţi

"Pentru mine, e trist ceea ce se întâmplă. De nenumărate ori am sesizat conducerea spitalului, au luat măsuri şi au discutat cu ei, dar din păcate nu ne schimbăm mentalitatea. I-am spus managerului unităţii sa ia masurile cele mai drastice", a adăgat preşedintele CJ Hunedoara.

Conducerea Consiliului Judeţean spune că echipa managerială este răspunzătoare de tot ce se intamplă în unitate.

"Partea proastă e că personalul nostru oarecum l-au neglijat, în sensul că dânsul nu şi-a făcut fişă. Dacă îşi făcea fişă de intervenţie era mai simplu, pentru peronal, că îl luau imediat. Am avut discuţii şi cu personalul şi vor mai urma şedinţe cu ei", a declarat dr. Emil Stoic -manager SJU Deva.

Laurenţiu Nistor îi îndeamnă pe pacienţii care sunt trataţi cu indiferenţă de personalul medical să facă sesizări şi să anunţe atat echipa managerială a spitalului, cât şi Consiliul Judeţean.