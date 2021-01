Monica Pop: Hienele abia au așteptat să scrie o mizerie neadevărată! Nu mă așteptam!

”Sunt bine!

Oribila dorință josnică de audiență pentru unii din media! Minciuni, scoateri din context, interpretări după interes, crasă dezinformare! Și jignitoare, dar nu le pasă! Iar când e vorba despre sănătate și viață, e incalificabil!

Cu câtă lipsă crasă de profesionalism "anunță" așa ziși jurnaliști, care numai de calitate îndoielnică pot fi, din moment ce habar n-au despre o situație pe care, cică, o descriu, că eu aș avea din nou probleme cu boala! Poate că unii așa ar vrea să fie! Oribil! Dar, pentru cei pentru care eu reprezint ceva, care țin la mine, prieteni, apropiați, pacienți foști, actuali și viitori, colegi, oameni de bine, anunț pe această cale că SUNT BINE ȘI CĂ NU AM ÎNTRERUPT TRATAMENTUL de ANI de zile, pentru că așa este schema, nu pentru alt motiv, oribil inventat numai de ei! L-am făcut mereu, periodic, conform indicațiilor.

Dar în tot acest timp, am avut o viață normală, ca și înainte, atât profesională cât și acasă! Nu am ascuns niciodată nimic legat de acest aspect. Am ales să fac public despre boală pentru a încuraja pe cei afectați și pentru a combate afirmațiile unor moderatori lipsiți de cunoștințe, dar și de suflet, care descurajează oribil pacienții cu această boală, numind-o, oribil, "necruțătoare" "neiertatoare" sau chiar și " letală"! Când ar putea perfect înlocui aceste cuvinte crunte cu " boală severă", "boala gravă"! etc. Nu le pasă deloc că pot zdrobi suflete și speranțe! Când spui că boala e necruțătoare, pacientul, și așa afectat și psihic, (e și normal), se gândește că oricum va muri dacă așa a spus nu știu care la TV! Și cade moral, e descurajat și abia atunci poate" cădea" de tot! Atitudine urâtă și nepermisă pentru cei care se pretind reprezentanți ai mediei! Arată incultură crasă și răutate! Fac mult rău și sunt convinsă că ei știu asta, dar, nu le pasă! Deloc! Audiență să fie! Cu orice preț!

Marți seara, 19.01, în emisiunea de la Antena 3 am spus ca vin de la tratament perfuzie, bineințeles că era adevarat (e periodică), pentru a explica unul din motivele pentru care nu mă vaccinez (Dr. Rafila a și spus acolo că pacienții oncologici, sub tratament, nu se vaccinează. Dar am și altul - șoc anafilactic în antecedente) și pentru a explica de ce am mască în platou! În niciun caz nu pentru altceva! Dar HIENELE abia au așteptat să scrie o mizerie neadevarată, ceva tragic, unii din ei, din păcate, la care chiar nu mă așteptam!

Cei care chiar țin la mine să fie liniștiți! Le mulțumesc pentru mesajele de suflet Nu mor caii cind vor CÂINII!”, a scris Monica Pop pe o rețea socială.

SÎNT BINE! ORIBILA DORINTA JOSNICĂ DE AUDIENTĂ PENTRU UNII DIN MEDIA! MINCIUNI, SCOATERI DIN CONTEXT, INTERPRETARI DUPA... Publicată de Monica Pop pe Joi, 21 ianuarie 2021

”Sunt persoane oncologice care fac acest tratament toată viaţa, atât cât o au”

Medicul Monica Pop a dezvăluit marţi seara, la Antena 3, că încă mai face şedinţe de chimioterapie, după aproximativ şapte ani de la depistarea cancerului care i-a afectat colonul.

"Vin de la perfuzie. Şi vă rog frumos să nu spuneţi ceva ce nu ştiţi. Niciunul, niciodată(...) Sunt persoane oncologice care fac acest tratament toată viaţa, atât cât o au. Eu am întrebat cât tip mai fac şi mi-au spus ani şi ani. O să vedem", a spus prof. dr. Monica Pop, marţi, la Antena 3, arătând şi locul de lângă umăr unde avea semnul de la perfuzie.

În urmă cu aproape şapte ani, una dintre cele mai cunoscute şi vocale doctoriţie din România era diagnosticată cu maladia secolului, deşi nu prea a a avut simptome, după cum a povestit.

Monica Pop a dezvăluit cum a aflat depistat maladia

"Tipul de neoplazie pe care am avut-o eu este un cancer de colon. Am avut simptome în sensul că aveam intermitent, cam la două luni, niște crampe destul de puternice, care mă țineau o zi.

N-am dat importanță, că am zis că sigur e un colon iritabil pentru că mă tratam ca pentru un colon iritabil și mergea, deci era bine. Și cu toate acestea s-a întâmplat așa. Pe urmă am avut un șoc puternic.

(...) Și am avut un stres îngrozitor, dar când am ajuns la spital, colegul respectiv a zis: "Monica, ești foarte-foarte albă la față. Du-te și fă ceva". Eram ca o coala de hârtie. A doua zi de dimineață a început peritonita", povestea în urmă cu câţiva ani Monica Pop, la Antena 3.