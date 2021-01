Monica Pop: ”Nu m-am vaccinat pentru că am una dintre marile contraindicații! Nu e adevărat că au fost reacții puține!”

”Unde ați văzut dumneavoastră campanie de vaccinare? E o campanie de amenințare mai mult, decât de vaccinare, pentru că s-a spus permanent ”vaccinați-vă!”, imperativ și, mai mult decât atât, s-au impus metode punitive drastice pentru cei care nu se vor vaccina. Dar eu campanie de informare nu am văzut! Nu am văzut absolut deloc.

Se spune că s-a publicat... eu nu am văzut nimic publicat despre prospectul respectiv și eu cred că fiecare om care dorește să se vaccineze și indiferent de ce poziție are față de vaccinare, trebuie să aibă prospectul în mână pe care să îl citească, după care să ia o hotărâre. Așa cum consideră de cuviință.

Încă o dată vă spun. Nu informare, însă amenințare în permanență. Și nu cred că este normal. Mai mult decât atât, există o reclamă, dacă se poate spune așa, în care se spune că virusul ucide. Ori, acest lucru, nu este adevărat. Virusul poate ucide, e adevărat! Dar nu se poate spune că virusul ucide! Pentru că, în momentul în care ai spus așa ceva, sigur că orice om s-a infectat cade moral. Și zice ”dacă tot mor, asta e situația”. Adică el oricum va muri”, a declarat Monica Pop la Antena 3.

Monica Pop: Nu e adevărat că au fost reacții foarte puține

Monica Pop a declarat, la Antena 3, că nu s-a vaccinat pentru că are una dintre cele mai mari contraindicații.

”Eu nu m-am vaccinat pentru că nu s-a vaccinat nimeni din spitalele care nu sunt COVID. Nu s-a pus problema încă, pentru că nu suntem în linia întâi. Un aspect. Și al doilea, eu am una dintre marile contraindicații ale acestui vaccin, am avut șoc anafilactic. Am și povestit despre treaba asta de multe ori pentru că asta s-a întâmplat, la unul dintre medicamentele citostatice și asta este situația. Deci e una dintre indicațiile majore.

Dar lăsând la o parte acest lucru, eu aș vrea să știu mai multe despre acest vaccin și ADEVĂRUL. Pentru că nu e adevărat că au fost reacții foarte puține. Au fost reacții și, spunându-le crește credibilitatea, eu așa cred. Pentru că, dacă se spune că nu e niciun fel de problemă, că nu se întâmplă absolut nimic, nu e ok. Nu există niciun fel de medicament de pe fața pământului, niciun act medical și absolut nimic fără riscuri. Și despre asta nu s-a vorbit. Nu se poate treaba asta, oamenii trebuie informați corect. Nu amenințări, panică și inducere în stări depresive, pentru că asta s-a întâmplat și se întâmplă în continuare.

Monica Pop: Cuvântul sigur nu are ce să caute lângă un act medical, oricare ar fi acela

Vaccinurile, fără doar și poate, au salvat omenirea. Însă cuvântul sigur nu are ce să caute lângă un act medical, oricare ar fi acela. Pentru că siguranță nu există în medicină. Există procent de eficacitate, care poate fi foarte mare. S-ar putea ca vaccinul să fie foarte ok, e perfect posibil, dar trebuie să și aflăm și trebuie să și citim despre el. Și dacă cei care au întocmit prospectul au scris niștre lucruri corecte, care nu ne se spun, nu este un lucru normal și nici corect față de oamenii din țara aceasta”, a concluzionat Monica Pop la Antena 3.