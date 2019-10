Motive pentru care sa iubesti rujurile mate (P)

Oricine a vazut filmul ,,Mic dejun la Tiffany” isi aminteste scena in care ea refuza sa citeasca o scrisoare de la fostul iubit inainte de a se fi dat cu ruj. Machiajul potrivit te poate face mai increzatoare si energica, chiar si in zilele in care starea ta nu este tocmai una buna. Rujurile vin in diferite tipuri de formule, iar acest lucru poate sa faca gasirea produselor perfecte o sarcina dificila.



Trebuie sa alegi intre diferite rujuri mate, stralucitoare, metalice, iar fiecare poate finisa machiajul intr-un mod diferit fata de celalalt. Si, pentru ca rujurile mate au devenit atat de populare, poate te intrebi daca ar trebui sa incepi sa le iubesti si tu. Raspunsul este clar afirmativ si iata si de ce.



Sunt foarte rezistente



Daca rujul pe care il ai acum nu rezista dupa o zi de munca, inseamna ca nu isi face treaba asa cum trebuie. Rujurile stralucitoare se pot intinde si sterge pe parcursul zilei, dar rujurile mate sunt recunoscute pentru puterea lor de a ramane pe buze pentru mult timp de la aplicare.



Acest lucru te scuteste de plimbarile la baie pentru a-ti retusa machiajul, chiar si dupa masa de la pranz. Acum te poti bucura de marul pe care il pastrezi pe birou cu ajutorul unor rujuri mate, fara a-ti fi teama sa musti din el si sa ajungi cu rujul intins in toate directiile.



Nu sunt lipicioase



Poate ca iti place ca ciocolata sa fie lipicioasa, dar cu siguranta nu si buzele. Nu este nimic mai rau decat un gloss care iti atrage parul ca un vortex, atunci cand afara este o rafala de vant. De accea, prin alegerea unor rujuri mate, vei scapa de aceste situatii foarte neplacute. Le poti purta oricand, indiferent de vreme, iar parul tau nu se va mai agata de buze la fiecare adiere de vant.



A spus cineva fashion?



Rujurile mate ofera buzelor un aspect rafinat, asemanator cu cel al modelelor din editoriale. Finisajul catifelat al acestui tip de rujuri aparent are efect si asupra culorii lor. Atunci cand te vei uita in oglinda iti vei da seama ca nuanta rujului pare mult intensificata, comparativ cu cea a unui ruj stralucitor, de aceeasi culoare. Si, din moment ce un ruj mat focalizeaza toata atentia privitorilor asupra sa, nici nu vei mai avea nevoie de prea mult machiaj in rest. Lasa-ti rujul sa vorbeasca in locul tau!



Bineinteles, nimeni nu contesta si frumusetea altor tipuri de rujuri, dar, de asemenea, nimeni nu-i poate contrazice pe cei care spun ca s-au indragostit de rujurile mate. Avantajul acestor rujuri este faptul ca nu se vor demoda niciodata, pe langa calitatea lor desavarsita de a fi foarte rezistente. Indiferent de momentul anului, rujurile mate iti vor face machiajul sa iasa in evidenta si pe tine sa stralucesti, fara a avea nevoie de glitter pentru acest lucru.



La Melkior.ro poti gasi rujuri mate foarte rezistente, in numeroase culori dintre care sa alegi, in functie de eveniment si de nuanta tenului tau.