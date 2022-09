Mugur Mihăescu, reacție dură după ce s-a aflat că am fost păcăliți: plătim facturi calculate la consumul din 2021

Mai exact, consumul mediu lunar din 2021. Cu alte cuvinte, degeaba facem economie acum pentru a plăti mai puțin, pentru că plătim pentru ce am consumat în anul 2021, un an foarte greu în România, un an de pandemie în care oamenii au muncit mai mult de acasă și de aceea, în acest moment, așa cum arată datele oficiale, sunt 730.000 de români care au primit facturi duble pentru lunile de vară. Iar sumele sunt absolut aberante și ajung și la 8.500 de lei.

A comentat această situație la Antena 3 comediantul Mugur Mihăescu:

"Lumea va sta și va înghiți aceleași gogoși, nu va face nimic în loc să măture pe jos cu acești asasini. Dar, dincolo de asta, tiparnița care a funcționat timp de 2-3 ani de zile în ultimul timp astăzi trebuie să tragă înapoi banii din piață, să-i ardă, pentru că doi ani au asasinat toate economiile. Când ne-au închis, au închis lumea timp de 2 ani. Acuma a venit decontul.

De ce vă mirați? Decontul va trebui luat de la sclavi. Noi suntem sclavi. Ați uitat la început să precizați că va trebui să facem și baie în doi. Va trebui să avem vecini care să ne pârască dacă ținem becul aprins, dar trebuie să încărcăm mașina electrică cu care să salvăm planeta.

Și dacă încarci o mașină electrică, plătești 1.000 de euro pe lună ca s-o încarci. Deci toate această mascaradă este făcută ca să acopere ceea ce, de fapt, au distrus acum 2 ani. În 2020 au distrus economia mondială și au început folosească acea tiparniță.

Toată masa monetară, fie că e virtuală, fie că este fizică, trebuie arsă pentru că ea nu susține și nu se vede, în schimb, lumea nu mai are încredere în hârtii. Masă monetară nu va fi arsă de la bogați, va fi arsă de la fraieri ca noi", a spus Mugur Mihăescu.

Întrebat cum procedează pentru a face față facturior mari la energie, actorul a răspuns:

"Viața mi-a dat alte șanse. La ora actuală am 15 kilowați pe casă, deci nu depind decât de soarele de deasupra mea. La mine nu asta e o problemă. Problema mea este când ies din curte că zici că vrei să ai o țară frumoasă. Într-o țară frumoasă nu trebuie să fii doar tu fericit, pentru că dacă la tine în curt e frumos și afară miroase a substanțe și a alte chestiuni, este urât".