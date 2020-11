Nicolae Botgros a ajuns acasă, dar este dependent de masca de oxigen, după infecția cu COVID. "Mai bine mor decât să fiu intubat"

Nicolae Botgros spune că nu ştie cum s-a infectat cu noul coronavirus, dar după experienţa internării, din care trei săptămăni a fost doar pe terapie intensivă, ştie un lucru: boala declanşată de coronavirus este foarte agresivă.

"E o boală necruţătoare, nu se uită cum te cheamă, ştie un singur lucru: agresivitatea. La terapie intensivă am sesizat nişte lucruri foarte grele, grele pentru sănătate, grele pentru psihologia omului, grele pentru sufletului omului", a povestit maestrul Botgros, care a fost internat la ATI alături de alte 20 de persoane.

Maestrul a mărturisit că a rămas impresionat de faptul că toţi cei de acolo, deşi fiecare în stare gravă, se rugau pentru sănătatea sa: Doamne, dă-i sănătate maestrului, să iasă să cânte, că este omul care merită să trăiască.

"Mai bine mor decât să fiu intubat"

Nicolae Botgros a povestit că unul dintre cele mai dificile momente în lupta cu noul coronavirus, a fost atunci când i s-a propus intubarea.

"Mi s-a propus intubarea, dar nicidecum nu am dorit. Am spus că mai bine mor pe masă aici sau mă duceţi acasă să mor lângă familie, dar nu accept să fiu intubat. Şi la mine erau nişte dubii în prima fază, să spun aşa, cu privire la coronavirus. Dar ce am văzut şi mai ales simţit acuma... vreau să spun toată durerea sufletului meu, ca să înţeleagă toată lumea că această boală e foarte necruţătoare.

Plămânii mei au fost afectaţi aproape 80%, nu ştiu dacă cineva mai are scăpare de la aşa ceva. Eu m-am născut în sânul lui Dumnezeu şi îi mulţumesc încă o dată că prin puterea oamenilor care s-au rugat am ajuns astăzi acasă", a declarat Nicolae Botgros, deosebit de emoţionat, la Antena 3.