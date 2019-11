Orice Huawei se poate bucura de o noua husa! (P)

Tocmai ce ai facut o noua achizitie in materie de smartphone si te mandresti cu el? Te felicitam! Acum, ce-ti propui sa faci cu el?

Sunt de parere ca, inainte de a da o tura cu el in oras, la o serie de selfie sau ca sa te lauzi in fata tuturor prietenilor tai, ar fi de cuviinta bineinteles, sa-l accesorizezi corespunzator cu accesoriile de protectie cuvenite. Niciodata sa nu spui niciodata! Se poate intampla oricui, chiar de la prima utilizare. Cu siguranta nu-ti doresti, din neglijenta ta, a unuia, a altuia, sa-l scapi jos si sa-l faci praf. Iti poti face calculele si sa afli cam cat costa reparatiile la un asemenea telefon. Deloc putin, nu-i asa? Atunci ia o atitudine preventiva si echipeaza-l corespunzator cu o husa huawei p9 lite .

Nu ai un P9 Lite? Nu-i nicio problema! La Etuo gasesti huse cate doresti si cate poftesti, pentru zeci de modele de telefoane. Portofoliul cuprinde selectii unice pentru orice model de smarphone Huawei, si nu numai, de la huse pentru modele mai vechi, cat si huse pentru telefoane mai noi. Printre ele se afla si husa huawei p10 lite cat si husa huawei p20 lite .

Eu ma inscriu in ultima categorie si, in momentul in care mi-am achizitionat acest telefon, mi-as fi dorit pe langa felicitari, sa stiu cat de importanta este o husa adecvata pentru el.

Adevarat, Huawei P20 Lite este un telefon uimitor, asa cum sunt majoritatea modelelor ale acestei marci. M-am bucurat din cale-afara, dar am amanat de pe-o zi pe alta, sa-i caut husa potrivita. Am decis in cele din urma sa comand o husa de pe un site international. Dar ce sa vezi? A trecut o luna, doua, trei. Husa n-a mai ajuns. Si unde mai pui ca nu a rezistat impecabil mai mult decat o saptamana-doua...

Initial m-a convins pretul mic al acelei huse comandate, dar uite ca nu totul e despre pret. In plus, Etuo are husa pentru orice model doresti, la un pret extrem de accesibil. Si partea cea mai frumoasa si cea mai avantajoasa pentru modelul tau de smarphone e ca nu trebuie sa astepti o eternitate ca husa favorita sa ajunga la tine acasa. Astfel, iti poti lua telefonul in primire chiar de la primele clipe si sa-i oferi protectia adecvata de care are nevoie.

Doar astfel il poti feri de incidentele neprevazute. Designul chic al smartphone-urilor din ziua de astazi tinde sa fie foarte inselator, iar pentru faptul ca multe telefoane elegante sunt concepute din sticla, asa cum este si cazul telefonului meu, trebuie sa-ti dea si mai mult de gandit. De fel, ele sunt cele mai fragile gadgeturi cu putinta. Dar acest lucru nu ar trebui sa-ti umbreasca o viitoare achizitie, daca nu ai facut acest pas deja. Alegandu-ti o husa profi anticipat, te poti bucura de alegea facuta inca de la primul moment.

Asadar, lasa-te condus(a) de bucuria pe care ti-o ofera un nou smartphone, protejandu-l intotdeauna cu o husa adecvata si imbatabila.