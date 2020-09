Părintele Calistrat, care recomanda gargară și "țuicuță" contra coronavirusului, are COVID-19. "Nu este absolut nicio conspirație"

Preotul a făcut anunţul vineri seara, pe o reţea de socializare, unde spune că se simte bine, dar este internat în spital, sub tratament şi sub supravegherea medicilor.

În plus, părintele Calistrat declară că acum s-a convins de gravitatea bolii COVID-19, având în vedere că până acum el a vorbit despre o aşa-zisă conspiraţie cu privire la coronavirus.

Este vorba de preotul de la mănăstirea Vlădiceni din Iaşi, care de curând recomanda contra infectării cu Sars CoV-2 gargara cu apă și sare sau "o gură de ţuicuţă".

Părintele Calistrat: Fără simptome de COVID-19, s-a confirmat testul pozitiv

"În seara această (vineri - n.r.), am făcut un mic răgaz cu gândul cel bun și curat, la toți iubitorii paginii noastre de învățătură ortodoxă, cu scopul de a mulțumi tuturor creștinilor, pentru orice gând frumos, pentru orice rugăciune caldă și sinceră, pentru fiecare îngrijorare a fiecăruia dintre dumneavoastră, care vizitați mănăstirea noastră și pagina noastră de învățătură.

- Am să vă reamintesc, că o tuse seacă, forțată și necontrolată a pus stăpânire pe sistemul meu respirator, de aceea am luat decizia cu prezentarea la spital de bună voie.

- Fără simtome specifice, de virus COVID-19, luni la analiza sângelui s-a confirmat testul ca fiind pozitiv.

Calistrat: sunt bine, sub tratament, în rezerva spitalului

- Diagnosticul este sub controlul specialistului, doamna doctor profesor de la Spitalul Infecțioase-Iași, sunt bine, sunt sub tratament cu antibiotice, sunt în rezerva spitalului, sub monitorizare și repaus, nu este absolut nici o conspirație, totul este cât se poate de normal, în câteva zile voi fi la chilie, după decizia specialistului cu tratamentul efectuat conform protocolului de spitalizare.

- Probabil, pare puțin dificil, faptul că 10 sau 12 zile trebuie repaus și distanță față de credincioși, dar astea sunt regulile igienico-sanitare.

Părintele Calistrat: nu este absolut nicio conspirație, să nu conspirăm

- După efectuarea următorului test, care va fi probabil negativ în urma tratamentului administrat, va fi o perioadă de câteva zile neutre și ne vedem cu pace și liniște la mănăstirea Vlădiceni, locul nostru de bucurie duhovnicească și de slujbe pentru bunii noștri credincioși.

- Nu vă mai faceți nici un fel de grijă, sunt bine, sunt sub tratament, nu am complicații, nu am probleme grave de sănatate.

- Să nu fim exagerați, să nu conspirăm, să nu creem confuzii inutile, sunt și eu un om obișnuit, respect și iubesc pe toată lumea, de aceea nu am crezut și nu cred în scenarii sau presupuse gânduri rele asupra mea, din partea cuiva.

- Dumnezeu Singurul ne apară, ne păzește, ne mântuiește și ne ocrotește și ne veghează fiecare clipă a vieții noastre (...)", este mesajul transmis vineri seara, pe pagina de Facebook a părintelui Calistrat.