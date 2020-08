Părintele Calistrat, pe patul de spital, suspect de COVID-19. El recomanda gargara cu apă și sare și "țuicuță", contra coronavirusului

Este vorba de preotul de la mănăstirea Vlădiceni din Iaşi, care de curând recomanda contra infectării cu Sars CoV-2 gargara cu apă și sare sau "o gură de ţuicuţă".

" - Spre știința bunilor creștini, timp de 10 sau 14 zile, nu ne putem vedea la Mănăstirea Vlădiceni.

În urma unei răceli severe ce am achiziționat-o și o tusă seacă interminabilă, am plecat de bună voie la Spitalul Universitar din Iași, pentru investigații, cu noul Virus.

- Nu am formele normale de simptome, am puls accelerat și o glicemie crescută cu tuse seacă și oboseală.

- Nu am dorit să vă contaminați, singur am ales soluția prin atenție, distanță și mască în aglomerație, în rest zvonuri sau povești veți auzi, nu am nimic sunt un om întreg, cerebral, rățional, dornic să va ferească de ispită și să ne întâlnim sănătoși.

- Să ne rugăm unii pentru alții și așa vom împlini Legea lui Hristos.

- Aveți grijă de sănatate, cu respect și prețuire, părintele Calistrat de la Vlădiceni.

- Comunicat, azi 31 August din cabinetul de investigație medicală", este mesajul transmis de părintele Calistrat pe pagina sa de Facebook, luni dis de dimineaţă.

În comentariile de la postarea iniţială, preotul a adăugat şi o fotografie cu el, din spital (Vezi Galerie foto).