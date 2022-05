Piedone, mesaj emoţionant din spatele gratiilor: "Mi-e dor să merg la pas prin cartiere, să văd bunici multumiți și copii fericiţi. Mi-e dor de voi!"

După ce l-au condus în aplauze dincolo de poarta închisorii, susținătorii fostului primar al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone s-au întors în fața penitenciarului Rahova și au protestat.

Oamenii au venit pregătiți cu pancarte cu chipul lui Piedone și cu mesajul “nevinovat” şi au depus ghivece cu flori la poarta penitenciarului, acolo unde Cristian Popescu Piedone execută condamnarea de 4 ani în dosarul Colectiv.

Printre ei s-a aflat şi mama Maria, o bătrânică, care a povestit în lacrimi cât de mult a ajut-o edilul Sectorului 5.

În semn de recunoștință, mama Maria i-a adus acestuia un buchet de flori şi câteva legături de ceapă, usturoi şi mărar, subliniind că ea crede că Piedone este nevinovat şi se roagă zilnic pentru el.

Mesajele de susținere au ajuns la Cristian Popescu Piedone care a trimis un nou mesaj emoţionant din spatele gratiilor.

"Oameni buni, ma răsfățați cu dragoste și cu bunătate. Sunt zece zile de când n-am mai pășit prin Sector. Mi-e dor...

Mi-e dor sa merg la pas prin cartiere... Mi-e dor sa urc de nebun pe schelele blocurilor și sa vorbesc cu oamenii care ies la ferestre. Mi-e dor sa văd bunici mulțumiți și copii fericiți, la joaca in părculețe... Au fost doi ani minunați împreuna și m-am atașat de comunitate... Dar, așa a fost sa fie...

Mi-e însă dor de VOI, oameni dragi. Foarte dor...

(Dacă aveți timp, sa-mi scrieți și sa-mi spuneți ce mai faceți și cum mai este prin sector )

Astăzi mi-ați adus flori, dragoste, putere și speranță la poarta închisorii

Vă mulțumesc că nu m-ați uitat! Și vă îmbrățișez cu drag!

Am înțeles că și buna mama Maria, pe care am cunoscut-o lângă o sacoșă cu verdeață, mi-a lăsat gândurile sale bune la poarta închisorii...

Îti multumesc, mama Maria! Să nu mai plângi, te rog! Echipa Piedone va avea grijă să ai taraba matale în continuare! Dumnezeu să te aibă în pază și să-ți mângâie viața grea!

Îi multumesc și lui Cosmin, tânărul nevăzător.

Cosmin, sper că ești bine acolo în locuința pe care am putut să ți-o oferim împreună cu prietenii de la Nordis Group. Dumnezeu să te aibă în paza sa! Să fii sănătos, că meriți o viață liniștită!

Vă mulțumesc, oameni buni, că astăzi, în sfânta Duminică, ați avut timp pentru mine în gândurile voastre!

VOI ÎMI DAȚI PUTERE SĂ SPER

Vă mulțumesc pentru flori! Vă port în suflet și vă mulțumesc că existați în viața mea

Aștept cu nerăbdare să primesc florile voastre!

Sincer, mereu mi-a plăcut să grădinăresc. Am grădinărit acasă, am grădinărit în Sectorul 4, am grădinărit la noi în 5. Așa ca mi-ar plăcea să le sădesc, să fac un colț de rai și aici în curtea închisorii.

Dumnezeu să vă umple casele cu fericire! Cu dragoste și cu respect, Piedone NEVINOVAT", este mesajul lui Cristian Popescu Piedone postat pe pagina sa de socializare.