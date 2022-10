Plantă otrăvitoare, lângă spaţiile de joacă pentru copii. Biolog: "E toxică, dar protejată prin lege. Nu poate fi tăiată"

Câţiva arbuşti care se află lângă spaţiul de joacă pentru copii, şi pe care aceştia se urcă, reprezintă un pericol pentru ei, având în vedere că planta este otrăvitoare şi, în plus, protejată prin lege.

Se întâmplă la Sibiu, acolo unde copiii din cartierul Valea Aurie, fără să ştie, se cațără zilnic într-un arbust otrăvitor. Planta este protejată prin lege și primăria atrage atenția părinților că trebuie să fie atenți cu copiii lor, potrivit turnulsfatului.ro.

"Una dintre cele mai otrăvitoare plante din lume este plantată în Valea Aurie, în parcul din stația de taxi. Sunt copii care zi de zi pot lua frunzele, acele, să le mestece. Sau coaja. Autoritățile habar nu au ce plantează şi ne otrăvesc...

Din prostie, am crezut ca e altă plantă, dar când am luat fructele și le-am verificat atent, ne-am dat seama, împreună cu un prieten foarte bun care are cunoștințe în domeniu, că este o otrăvitoare", spune Răzvan D., părintele care a semnalat situația.

Biologii spun că este vorba despre Taxus Baccata, cunoscută popular ca Tisa.

"Este o specie toxică în întregime (frunzele, scoarța conțin taxină) cu excepția arilului (un înveliș cărnos de culoare roșie al seminței). (...) După dimensiuni are vârsta cartierului, adică zeci de ani.

Tisa este frecvent plantată în parcuri pentru multiplele ei calități - veșnic verde, rezistență la soare, umbră, poluare, rezistă la tunderi, după care devine mai deasă, s-a menționat că se pretează la garduri vii. Are valoare ornamentală, mai ales a exemplarelor femele cu arilul roșu.

Mai trebuie adăugat că specia este ocrotită ca monument al naturii, fiind extrem de rară în natură", a explicat dr. Mihai Crăciunaș, biolog.

Specialiștii atrag atenția că există numeroase alte plante în zonele urbane care pot fi periculoase, mai ales că planta nu poate fi tăiată.

"Specialiștii din cadrul Serviciului de Administrare a Parcurilor și Zonelor Verzi precizează că planta în cauză este toxică doar dacă este înghițită, neprezentând un pericol pentru sănătate prin simpla apropiere față de aceasta.

Fiind o specie protejată prin lege, Serviciul Parcuri și Zone Verzi nu va recolta cele două plante, dar se vor lua măsuri suplimentare de împrejmuire a acestora cu gard viu și se vor monta panouri de atenționare, astfel încât plantele să nu mai reprezinte un potențial pericol pentru copiii lăsați nesupravegheați", au transmis oficialii municipalității sibiene.