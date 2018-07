Premierul României, la Sinteza zilei: „Nu am greșit niciodată în deciziile luate”

Foto: gov.ro

Modificări importante pentru milioane de români.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni seară la Antena 3 că sunt multe măsuri pentru stimularea economiei, dar și măsuri în cadrul dezvoltării regionale, Guvernul având numeroase realizări.

„Aș putea spune în fiecare domeniu lucruri care ne-au bucurat pe toți”, a spus premierul.

Viorica Dăncilă: „Nu am greșit niciodată în deciziile luate”

Premierul a vorbit la „Sinteza zilei” și despre obiectivele pe care nu le-a realizat în cele șase luni de mandat.

„Nu am reuşit să aduc consens în societatea românească, că nu am reușit ca pe proiecte importante pentru România să avem toţi aceeaşi abordare, o cooperare interinstituţională, un consens în rândul partidelor politice, faptul că nu am reuşit să conştientizăm că proiectele de ţară presupun să acţionăm toţi în aceeaşi direcţie”, a declarat Viorica Dăncilă.

Ce spune premierul despre plângerea de înaltă trădare :

„A fost greu de acceptat pentru mine faptul că poți alătura un act diplomatic de înalta trădare. E greu de înțeles și cred că pentru oricine e greu de înțeles această acțiune a domnului Orban(...). Țara e pusă într-o situație neplăcută. Nu mă așteptam la această plângenere penală. Sunt nevinovată”

Vă amintim că premierul Viorica Dăncilă a prezentat, luni, bilanţul Executivului, spunând că veniturile la buget în semestrul I al anului 2018 au fost de 132 miliarde lei, mai mari cu 12% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017, când veniturile au fost de 117,2 miliarde lei.