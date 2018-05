REAL MADRID-LIVERPOOL LIVE VIDEO STREAM ONLINE. Fotbal total în finala Champions League

Jucătorii lui Liverpool trebuie să găsească ''echilibrul corect între emoţie şi controlul supramotivării lor'' pentru a aborda cum trebuie finala Ligii Campionilor, sâmbătă, împotriva lui Real Madrid, crede Xabi Alonso, fost jucător al celor două cluburi.



Ei ''nu au aceeaşi experienţă (ca madrilenii), va fi prima finală de Liga Campionilor pentru toţi jucătorii. Trebuie să gestioneze partea emoţională, care este aproape la fel de importantă ca aspectul fotbalistic. Maniera bună de abordare a acestei finale este să reuşească să găsească echilibrul corect între emoţie şi controlul supramotivării lor'', a spus spaniolul în vârstă de 36 ani într-un video difuzat de societatea Best Of You.



''Cred că Real nu-şi va schimba maniera de joc. În aceşti ultimi ani, a existat un stil de joc foarte definit, pe care jucătorii ştiu foarte bine să-l aplice. Ei joacă mai bine în marile meciurilor şi cu siguranţă în finală vom vedea un mare Real'', a adăugat Xabi Alonso.



''Jucătorii lui Liverpool ştiu că este o mare ocazie pentru ei şi că trebuie să facă meciul perfect pentru a câştiga'' trofeul, a subliniat spaniolul.



Xabi Alonso a jucat cinci ani la Liverpool (2004-2009) şi tot atâţia la Real Madrid (2009-2014), câştigând o Ligă a Campionilor cu fiecare din cele două cluburi (2005 şi 2014). El a jucat apoi trei sezoane la Bayern Munchen, după care s-a retras din activitate vara trecută.



Fostul mijlocaş defensiv face parte din generaţia de aur a Spaniei care a câştigat două Campionate Europene (2008, 2012) şi Cupa Mondială 2010.