REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE. Povestea fantastică dinaintea finalei

REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE Când Julie Pierson şi prietenul său Jorge Ramirez, suporteri ai echipei de fotbal Real Madrid, au aflat că le-a fost anulată rezervarea unui apartament pentru a asista sâmbătă la finala Ligii Campionilor de la Kiev, nu se aşteptau să fie până la urmă găzduiţi de un ministru, scrie AFP.



REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE Când Pierson şi Ramirez au sosit din Luxemburg în capitala Ucrainei, ministrul Informaţiilor, Iuri Steţ, şi soţia sa, Iana Konotop, prezentatoare TV, au fost cei care le-au deschis uşa apartamentului lor cu două camere dintr-un cartier rezidenţial.



REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE Finala dintre Real şi Liverpool a dus la o explozie a preţurilor în capitala Ucrainei. Unele hoteluri au crescut de o sută de ori preţurile şi, printre miile de fani care au rezervat din timp o cameră, mulţi s-au trezit că rezervarea lor a fost pur şi simplu anulată.



REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE "Nu sunt decepţionat, sunt furios", a declarat vicepreşedintele ucrainean al UEFA, Grigori Surkis.



REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE În faţa scandalului, mai mulţi locuitori din Kiev au decis să propună gratuit pe reţelele de socializare paturi, camere, apartamente şi case ori transferuri de la aeroport şi tururi ghidate ale oraşului, lansând o amplă mişcare de solidaritate.



REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE "Când au început aceste creşteri extraordinare de preţuri, ne-a fost foarte ruşine de aceste personaje (...) şi am hotărât să îndreptăm lucrurile cum putem", a explicat Iana Konotop, 38 de ani, îmbrăcată, la fel ca soţul său, într-un tricou alb al lui Real.



REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE Soţul său a adăugat că a pus o condiţie: "Să fie suporteri ai lui Real Madrid". Familia locuieşte vara în apartamentul său de la ţară şi apartamentul rămâne liber.



REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE La început, invitaţii lor au rezervat un apartament pe AirBnB, dar rezervarea lor a fost anulată, iar hotelurile afişau preţuri exorbitante.



REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE "Eram disperat!", îşi aminteşte Jorge, 34 de ani.



REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE Până la urmă, ei au găsit pe Facebook unde să stea, numeroşi locuitori ai Kievului propunând găzduirea gratuită a iubitorilor fotbalului.



REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE "Am primit nu mai puţin de trei propuneri", a zâmbit Jorge. "Mi-a fost greu să cred că e cu putinţă", a spus Julie, o franţuzoaică de 32 de ani. "În plus, când e un ministru, pare chiar de necrezut. Până la urmă însă e adevărat. Am fost norocoşi!", a adăugat ea.



REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE Pentru Andrei, care va găzdui un fan al lui Liverpool în biroul său din centrul oraşului, această mobilizare "a unor ucraineni simpli a spulberat tendinţa creată de lăcomia hotelierilor". El a continuat: "Numărul ofertelor de cazare a sfârşit prin a fi mult mai mare decât al cererilor."



REAL MADRID-LIVERPOOL ONLINE STREAM LIVE VIDEO în finala CHAMPIONS LEAGUE În ciuda acestei solidarităţi, sute de suporteri au preferat să renunţe la biletele pentru finală.