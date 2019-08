ADORMIREA MAICII DOMNULUI. Citește Prohodul Maicii Domnului pentru îndeplinirea tuturor dorințelor

ADORMIREA MAICII DOMNULUI. Prohodul Maicii Domnului are o insemnatate deosebita pentru credinciosii ortodocsi, fiind in acelasi timp o cantare de tanguire, dar si o marturisire a Sfinteniei Maicii Domnului si a dumnezeirii celui ce S-a nascut din pantecele ei cel pururea fecioresc.

ADORMIREA MAICII DOMNULUI. Prohodul Maicii Domnului se canta in seara de 14 spre 15 august, in jurul epitafului sau icoanei Maicii Domnului. Prohodul Maicii Domnului este o rugaciune plina de evlavie, integrata in cultul Bisericii noastre, creand un paralelism intre momentul Rastignirii si Invierii Mantuitorului si ridicarea la ceruri a Nascatoarei de Dumnezeu. Aceasta slujba este asezata de Biserica dupa modelul Prohodului Domnului nostru Iisus Hristos din Vinerea Sfintelor Patimi. La fel, si in ajunul sarbatorii Adormirii Maicii Domnului, in mijlocul bisericii, la slujba Vecerniei sau a Privegherii, se scoate in mijlocul sfantului lacas epitaful pe care este reprezentata icoana Adormirii Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu.



ADORMIREA MAICII DOMNULUI. Prohodul Maicii Domnului Starea I

1.In mormant Viata

Ai fost pus, Hristoase,

Si-a vietii Maica-acum intra in mormant

Si se muta la viata cea de sus.

2.Tu nascand Viata,

Pe a tot-Dumnezeu

Si viata, Prea Curata schimband-o

La viata cea de sus te-ai si mutat.

3.Te marim pe tine,

Maica prea curata,

Si-adormirea ta cinstim, praznuind-o

Cu solirea-ti pururea fiind paziti.

4.Fericimu-te toti,

O, prea sfanta Maica,

Inchinandu-ne cinstitei tale mutari,

Cea de care ingerii s-au minunat.

5.Te marim pe tine,

Maica a Lui Hristos,

Care fara de samanta ai zamislit

Si a a ta mutare toti o preamarim.

