CALENDAR ORTODOX 1 iunie 2018. Mulți români îşi serbează ziua onomastică

foto: doxologia.ro

Vineri 1 iunie, în calendarul creștin-ortodox este prăznuit Sfantul Iustin Martirul și Filosoful.

Sfantul Iustin Martirul si Filosoful este cinstit pe 1 iunie. Sfantul Iustin s-a nascut in jurul anului 100 si a trait in vremea imparatilor romani Antonin cel Pios (138-161) si Marcus Aurelius (161-180).

Parintii sai erau greci pagani. Devine crestin dupa ce-l intalneste pe un batran pe malul marii, care ii vorbeste de Hristos. In urma acestei discutii marturiseste: „Iar mie mi s-a aprins deodata un foc in suflet si m-a cuprins o mare dragoste de profeti, ca si de barbatii aceia care au fost prietenii lui Hristos.

Si, gandindu-ma la cuvintele lui, gaseam ca aceasta este singura filosofie sigura si aducatoare de folos. In felul acesta si pentru aceasta sunt filosof“ (Dialog cu iudeul Tryfon, VIII, 1, p.130). Plecand de la faptul ca termenul de "filosofie” se traduce prin iubire de intelepciune, filosoful crestin este cel iubitor de Hristos.

Dupa convertire, pleaca la Efes, unde are loc dialogul cu iudeul Tryfon si apoi ajunge la Roma, unde va deschide prima scoala filosofica in care se va preda credinta crestina. Prin deschiderea acestei scoli, filosoful cinic, Crescens, devine adversarul Sfantului Iustin, ajungand sa il denunte autoritatilor romane ca este crestin. Precizam ca el deschide aceasta scoala in vremea persecutiilor, cand crestinii se ascundeau ca sa nu fie omorati.

Cand a fost intrebat daca renunta la Hristos, Sfantul Iustin a raspuns: "Nici un om in toate mintile nu abandoneaza Adevarul pentru eroare“.

In anul 165, dupa denuntul lui Crescens, Sfantul Iustin primeste moartea martirica prin taierea capului, in ziua de 1 iunie.

Mentionam ca Sfantul Iustin a fost unul dintre aparatorii credintei crestine, trimitand doua apologii: una imparatului Antonin, iar cealalta senatului roman.

Moastele Sfantului Iustin se afla in Biserica "Sfantul Ioan Botezatorul“, din Sacrofano, la mica distanta de Roma.

Tot la 1 iunie, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Just, Justin, Hariton, Harita fecioara, Ierax;

- Sfantului Mucenic Evelpist;

- Sfantului Mucenic Peon;

- Sfantului Mucenic Valerian;

- Sfantului Mucenic Firm;

- Sfantului Mucenic Tespesie.