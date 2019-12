CALENDAR ORTODOX 11 DECEMBRIE. Ce sfânt mare este sărbătorit astăzi?

CALENDAR ORTODOX 11 DECEMBRIE. Sfantul Daniil Stalpnicul s-a nascut in satul Vitaria din Mesopotamia, din parinti crestini. Fiind singurul copil daruit lor de Domnul, acestia l-au inchinat cu totul Lui , inca din perioada copilariei. El a imbratisat viata monahala la varsta de doisprezece ani cu binecuvantarea Sfantului Simeon Stalpnicul.

CALENDAR ORTODOX 11 DECEMBRIE. Sfantul Daniil a plecat din manastire si s-a salasluit intr-un templu pagan parasit de la tarmul Marii Negre. Dupa o vreme, a urcat pe un stalp pe care a ramas pana la moartea sa, indurand arsita, frigul, dar si atacurile demonilor. In jurul acelui stalp s-a strans un numar mare de ucenici, pe care Sfantul i-a povatuit prin pilda vietii lui si prin cuvant.

CALENDAR ORTODOX 11 DECEMBRIE. Chiar imparatul Leon cel Mare a venit la stalpul Sfantului Daniil fiind insotit de oaspeti din strainatate, principi si aristocrati, carora aratandu-le stalpul, a marturisit: "Iata cea mai scumpa comoara a imparatiei mele!"

CALENDAR ORTODOX 11 DECEMBRIE. Sfantul Daniil si-a prorocit ziua mortii. La iesirea sufletului lui ucenicii au vazut pe sfintii ingeri, proroci, apostoli si mucenici deasupra stalpului pe care vietuise cuviosul.

CALENDAR ORTODOX 11 DECEMBRIE. Troparul Sfântului Cuvios Daniil Stâlpnicul

Glasul 1

Stâlp al răbdării ai fost râv­nindstrămoşilor, cuvioase: Dreptului Iov întru patimi, Sfântului Iosif întru ispite; şi în trup viaţa celor fără de trup având, Sfinte Preacuvioase Daniil, părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufle­tele noastre.

CALENDAR ORTODOX 11 DECEMBRIE. Condacul Sfântului Cuvios Daniil Stâlpnicul

Glasul 8

Ca o pârgă a firii...

Suindu-te pe stâlp, fericite, ai luminat lumea cu sfintele tale fapte şi ca o stea mult strălucitoare, ai depărtat, părinte, în­tunericul înşelăciunii. Pentru aceasta te rugăm pe tine, luminează şi acum, în inimile robi­lor tăi, lumina cea neapusă a cunoştinţei.

CALENDAR ORTODOX 11 DECEMBRIE. Sfantul Luca cel Nou Stalpnicul

Sfantul Luca Stalpnicul a vietuit la Constantinopol in vremea imparatului Constantin Porfirogenetul (sec.X). A luptat ca soldat in randurile armatei bizantine intr-un razboi contra bulgarilor, in care a fost martorul mortii a mii de oameni. Din acest razboi el a scapat nevatamat. Vazand in acest fapt, purtarea de grija a lui Dumnezeu, s-a facut monah si a urcat pe un stalp de langa Calcedon. A trait pe acel stalp intru aspre nevointe timp de patruzeci si cinci de ani, curatindu-si inima de toate gandurile si patimile sufletesti si trupesti.

CALENDAR ORTODOX 11 DECEMBRIE. Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Achepsei si Aitala;

- Sfantului Mucenic Mirax;

-Sfantului Mucenic Varsava;

- Sfintilor Mucenici Terentie, Vichentie, Emilian si a Sfintei Mucenite Vevea;

- Cuviosului Leontie din Ahaia;