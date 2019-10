CALENDAR ORTODOX 11 OCTOMBRIE. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi?

CALENDAR ORTODOX 11 OCTOMBRIE. Sfantul Apostol Filip, unul din cei sapte diaconi, nu trebuie confundat cu Apostolul Filip, cel de-al treilea Apostol chemat la misiune de catre Mantuitorul nostru Iisus Hristos.

CALENDAR ORTODOX 11 OCTOMBRIE. Sfantul Apostol Filip s-a nascut in Cezareea Palestinei. Impreuna cu Sfantul Arhidiacon Stefan s-au numarat intre cei sapte diaconi alesi de catre Sfintii Apostoli. Sfantul Apostol Filip a fost casatorit avand patru fiice. Ca diacon, el a slujit cu ravna saracilor si vaduvelor. In vremea prigoanei asupra crestinilor pornite la Ierusalim, Sfantul Filip s-a stabilit in Samaria, unde a predicat cuvantul lui Hristos. Tot aici, Dumnezeu a lucrat prin Sfantul Apostol Filip numeroase minuni.

CALENDAR ORTODOX 11 OCTOMBRIE. Din Faptele Apostolilor aflam ca Sfantul Filip l-a botezat pe Simon Magul. Tot el a fost cel care l-a botezat si pe eunucul Candachiei, Regina Etiopiei. Sfantul Apostol Filip a predicat invatatura lui Hristos si in Azotus unde a adus pe multi la dreapta credinta. Sfantul Filip a fost hirotonit Arhiereu al cetatii Tralles. Tot in aceasta cetate s-a mutat la Domnul.

CALENDAR ORTODOX 11 OCTOMBRIE. Tot in aceasta zi facem pomenirea:

- Sfintelor Mucenite Zinaida si Filonila;

- Sfantului Teofan Marturisitorul.

- Sfintilor Patriarhi ai Constantinopolului: Nectarie, Arsachie si Sisinie;